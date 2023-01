Cuti Romero explicó por qué le gritó el gol en la cara a Mbappé

Reino Unido. El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina, Cristian Romero, explicó por qué le gritó el tercer gol albiceleste en la cara al delantero francés Kylian Mbappé en la final del Mundial de Qatar.



“El otro día también me preguntaron eso y lo aclaré un poco porque al final sale la foto y siempre somos los malos los argentinos. Dije la verdad que me había dado mucha bronca porque cuando Enzo creo que va a hablar con Mbappé y Mbappé lo trató muy mal. Ahí me hizo enojar y justo hace el gol Leo. Me salió de adentro festejárselo en la cara por esa situación que se vivió segundos antes. Pero son cosas que pasan en el momento y también van a quedar para el recuerdo de ese partido. Es un lindo recuerdo más allá de no ser un ejemplo”, reveló en charla con Como Te Va.



Además, opinó sobre la renovación de Lionel Scaloni que todavía no se definió y tendrá reuniones clave sobre el final de enero: “Si fuera por mí, lo firmo de por vida. Pero vamos a ver, ojalá que firme. Para nosotros es el mejor entrenador que hemos tenido, estamos a muerte con él. Vi que el otro día dijo que se juntaban a hablar en Argentina para llegar a un acuerdo y fueron positivas las cosas que dijo. Me deja tranquilo y estamos muy contentos como grupo. Queremos que siga La Scaloneta, lo vamos a atar en el predio si es por nosotros. Que firme y que sea otra linda noticia”.