Vegetti y Ortegoza “calientan” el clásico Belgrano vs. Talleres

Córdoba. Pablo Vegetti y Ulises Ortegoza, jugadores de Belgrano y Talleres respectivamente, “calentaron” el clásico que jugarán ambos conjuntos el sábado 21 las 20 hs en el estadio Kempes.



Primero fue Vegetti el que palpitó el encuentro entre el Pirata y el Matador. Luego del triunfo por penales ante Nacional de Montevideo, el capitán del conjunto de Guillermo Farré dijo que "la primera fecha era con Talleres". "Más allá de que sea un clásico amistoso, para nosotros no es amistoso. Lo vamos a jugar como si fuera la primera fecha", agregó.



La respuesta del lado de la "T" no iba a tardar en llegar. En diálogo con Radio Sucesos, Ulises Ortegoza no se quedó atrás y se refirió al duelo en el máximo coliseo del deporte cordobés. "Al clásico vamos a salir a ganar como sea. No vamos a levantar el pie del acelerador en ningún momento", manifestó.



Y fue más allá: "Ya hice un gol en el Monumental ante River pero sueño con hacer uno el sábado".