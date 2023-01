Wolf eliminó a Schwartzman del Abierto de Australia

Australia. Al igual que la temporada pasada, el tenista argentino Diego Schwartzman tuvo un Abierto de Australia para el olvido al ser eliminado de manera prematura en la segunda ronda del primer Grand Slam del año. Su verdugo en esta instancia fue el estadounidense J. J. Wolf (número 67° del planeta) por 6-1, 6-4 y 6-4 en una hora y 43 minutos de juego en la cancha 3 del Melbourne Park.



El Peque, 26 del mundo, venía de cortar una racha negativa al obtener su primera victoria en el 2023 al imponerse en su estreno en el torneo contra el ucraniano Oleksii Krutykh (6-4, 6-7, 6-3 y 7-6). Sin embargo, nuevamente no pudo hilvanar dos alegrías de manera consecutiva, algo que no logra desde su participación en el último US Open.



De esta manera concluyó la novena participación del albiceleste en Melbourne, donde los octavos de final en 2018 y 2020 fueron sus mejores actuaciones.



Con esta derrota solamente queda un tenista argentino en el cuadro de singles del Abierto de Australia: Francisco Cerúndolo, que en tercera ronda chocará contra el canadiense Félix Auger-Aliassime (6°). Anteriormente fueron eliminados Sebastián Baez (primera ronda ante el australiano Jason Kubler), Federico Coria (primera ronda ante el húngaro Márton Fucsovics), Tomás Etcheverry (segunda ronda ante el italiano Jannik Sinner), Guido Pella (primera ronda ante Francisco Cerúndolo), Facundo Bagnis (primera ronda ante el británico Daniels Evans), Pedro Cachín (primera ronda ante el español Pablo Carreño).