Scaloni: «Lo que transmite Messi no lo vi en ninguna persona»

En Argentina y en todo el mundo, la palabra de Lionel Scaloni es una de las más buscadas desde que la Selección Argentina se consagró en el Mundial de Qatar. Esta vez, el DT habló con Jorge Valdano y reveló intimidades suyas y de Lionel Messi.

"Es un líder lógicamente futbolístico pero cuando habla dice las palabras justas. Y lo que transmite al compañero no lo vi nunca, en ninguna persona, es increíble", describió Scaloni desde España en una nota con el campeón del mundo en el 86', para el canal Movistar Fútbol. "Lo puedo contar, pero lo tendrían que vivir. Lo que transmite... Cómo lo miran los compañeros y la admiración con la que lo miran", agregó el entrenador.

Por otro lado, se refirió a la chance de que Messi juegue el próximo Mundial (tendrá 39 años), y afirmó: "Es feliz dentro de una cancha y con la camiseta de la Selección. La edad, para todos y para él también, es un 'handicap' pero seguramente tenerlo adentro de un grupo y que tenga la 10 en un Mundial, generará algo. Yo se la dejaría ahí, después ya veremos".

Además, recordó cuando fue compañero suyo en Alemania 2006: "Yo ya era mayor y él un joven. A día de hoy me dice que no lo trataba bien, pero en broma. Le abrimos las puertas porque veíamos lo que era. Siempre fue un chico muy educado, muy callado. El día de su debut que lo expulsan estaba indignado. El primer pase que recibe la selección Argentina con Leo es mío y al minuto y medio lo expulsan”.

Luego, Scaloni reveló lo que sintió en el momento del video viral de su abrazo con Leandro Paredes, cuando se quiebra en llanto. “En ese momento decís: 'uf, se acabó, qué alivio, lo conseguimos pero que alivio'. Y lo veo venir a él llorando de frente. Había sufrido Leandro, había entrado y salido del equipo. Tiene algo de simbólico eso. Un jugador que empieza la final de suplente venga y te diga gracias”, confesó.

"Él llegaba justo, había tenido una lesión, verlo a él emocionado, a mí me hizo emocionar también. Fue un abrazo muy lindo”, agregó. Y cerró: “Hubo un momento clave en el que me largo a llorar porque me di cuenta lo que hicimos. Tenía la cabeza en el Maracaná en 2021, cuando ganamos la Copa América. Me senté en el banco, 20 o 30 segundos y fueron los mejores desde que estoy en la Selección".

¿Cuándo renueva Scaloni en la Selección Argentina?

El oriundo de Pujato está en España, donde vive junto a su familia. Vendrá a Argentina durante los primeros días de febrero y se espera que allí se dé la reunión pendiente con Claudio Tapia para poner la firma en el contrato, que todavía resta definir si es hasta fines del 2024 o hasta luego del Mundial 2026.

Por otro lado, en AFA esperan la renovación de Scaloni para terminar de cerrar los dos amistosos correspondientes a la fecha FIFA en marzo. Uno de ellos será en el estadio Monumental, de River, que por capacidad se impone en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que el otro puede ser en el interior del país, aunque de no ser así, también se jugaría en Núñez.