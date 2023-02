Di María reveló la historia de la “copa trucha” con la que Messi dio la vuelta olímpica

Italia. El 18 de diciembre pasado la selección argentina se alzó con el Mundial después de vencer a Francia en una apasionante final que se definió por penales, luego de un 3 a 3 en los 120 minutos, y sumó así la tercera estrella a su escudo, junto con las de 1978 y 1986. Dos de los protagonistas de la coronación fueron Leandro Paredes y Ángel Di María, compañeros en la Juventus, quienes esta semana participaron de una charla en la que recordaron algunos de los sucesos más destacados del certamen.



En la celebración en el Lusail Stadium, después de que se les entregara el trofeo a los campeones, se vivió una situación inédita porque los jugadores tenían en su posesión dos copas, una real y otra falsa. Si bien es cierto que FIFA tiene varias replicas que luego les obsequia a las federaciones campeonas, nunca había pasado que durante los festejos en el campo de juego apareciera más de una. Y ahora, a más de un mes de aquel día, Paredes y Di María contaron la verdad.



“Había dos personas de la FIFA atrás mío cuando iba caminando con la copa, y les pregunté por qué estaban conmigo, y me dijeron ‘Porque esa es la original’. Y cuando miro, Leo iba a cocochito del Kun (Agüero) con otra copa y no era la original, era la trucha... era una que habían agarrado de ahí, no sé de dónde la sacaron”, recordó el Fideo en un diálogo publicado por DAZN Italia.



Ante esto, Paredes se sinceró: “Un amigo mío la agarró de la tribuna porque era igual era muy parecida y para hacerse la foto era muy difícil, 26 jugadores con las familias... entonces tener todos la foto con la original era muy difícil. Entonces la agarramos para hacer la foto”.



Con esto, queda claro que la imagen de Messi celebrando con el público que recorrió el mundo y que, además, es la fotografía más likeada en la historia de Instagram, es en realidad con un trofeo trucho que pertenecía a un grupo de espectadores. Mientras, la original la tenía Di María. Incluso, hay una secuencia de imágenes en donde se ve al ex jugador del Real Madrid explicarle a La Pulga que la suya era falsa y éste reacciona con una carcajada.