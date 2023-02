Stéfanos Tsitsipas le hizo una curiosa propuesta pública a la actriz Margot Robbie

Australia. El primer Grand Slam de la temporada está llegando a su fin y se definió la primera semifinal de la rama masculina. Stéfanos Tsitsipas derrotó por 6-3, 7-6 (2) y 6-4 al checo Jirí Lehecka en dos horas y 17 minutos. Antes de retirarse al vestuario para comenzar a planear el choque frente a Karen Kachanov, el griego tomó el micrófono y realizó una inesperada declaración que sorprendió a la Rod Laver Arena.



“Australia es un gran país, me encanta la cultura australiana. Una de mis actrices favoritas es de Australia, Margot Robbie. Me encantaría que...”, comenzó el tenista antes de ser interrumpido por el entrevistador, el ex tenista Jim Courier. “¿Margot Robbie? ¿Te estás declarando ahora mismo? ¿Qué está pasando? ¿Estás haciendo una oferta?”, buscó profundizar el periodista para tener más detalles al respecto.



Stéfanos aprovechó la ocasión y estiró una propuesta a la actriz. “Sería lindo verla en la tribuna alguna vez”, añadió. “Entonces estás oficialmente extendiendo una invitación a Margot Robbie. Sólo quiero ser claro como el cristal”, redondeó el cronista ante el asombro del público. Tsitsipás, que va en busca del primer Grand Slam de su carrera, confirmó la consulta: “Absolutamente”.



Rápidamente, los fanáticos del griego encontraron un tweet del protagonista de marzo de 2020 donde ya expresaba su admiración por Margot Robbie. “¿Cuál es tu actor favorito?”, preguntó uno de los seguidores del tenista. Stéfanos no dudó y puso el nombre la australiana de 32 años. Lo que está claro es que la broma no le debe haber hecho mucha gracia a su actual novia, Theodora Petelas, una joven de 27 años que conoció en 2020 en Nueva York y que trabaja en Londres como estratega junior para una agencia de marca y marketing.