Paolo Guerrero fue presentado en Racing

Buenos Aires. El mercado de pases de Racing Club fue escueto pero con apellidos importantes para cubrir las piezas que Fernando Gago pidió a la dirigencia. La falta de efectividad en el arco rival fue un problema que torturó a la Academia a lo largo de 2022 y, con la venta de Enzo Copetti a la MLS, era fundamental conseguir un nuevo delantero. El reciente campeón de la Supercopa Internacional fichó a Paolo Guerrero con la ilusión de que recupere el nivel con el que llamó la atención a grandes clubes de todo el planeta.



El peruano que acaba de cumplir 39 años tuvo su primer entrenamiento con el grupo y luego protagonizó una conferencia de prensa donde charló con los periodistas presentes acompañado por el manager, Rubén Capria. “Me siento muy feliz de estar en este gran club. Ahora toca mi parte, ponerme a punto para volver a jugar cuanto antes. Para esta semana no creo que esté, estoy trabajando fuerza en el gimnasio y espero la próxima semana ya estar con el grupo haciendo gran parte del entrenamiento. Quiero estar 100% cuanto antes para jugar”, declaró con una sonrisa en el rostro.



Paolo tendrá la carga de utilizar en su camiseta uno de los dorsales que más historia tiene en la Academia. “Elegí el 22 porque tiene mucha mística detrás. El número para mí no hace al jugador, pero cuando me propusieron, lo acepté. Que Diego Milito la haya usado es un honor enorme”.



Además, reveló que la participación del club de Avellaneda en el máximo torneo continental fue importante a la hora de tomar la decisión. “Seguro. Primeramente venir a Racing es algo que me motiva por toda la historia que tiene el club. Con la ventaja de jugar Libertadores, el deseo es aún mayor. Cuando hubo la posibilidad, no dudé. En 2018 hubo una conversación para venir aquí y no se dio”, añadió al respecto.