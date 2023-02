Sudamericano Sub-20: Argentina ganó y definirá su clasificación ante Colombia

Colombia. Los nueve cambios contribuyeron para que la Selección Argentina Sub-20 cumpliera con su parte en el Sudamericano Sub-20 que se disputa en Colombia: le ganó ayer 1-0 a Perú en el estadio Pascual Guerrero y sigue con chances matemáticas para avanzar al hexagonal final.



Para lograrlo, deberá vencer el viernes justamente a los locales, que ayer empataron 1 a 1 con Brasil (ya clasificado junto a Paraguay) y se mantienen terceros.



El alivio para la Selección Argentina se dio a los 40 minutos, cuando Brian Aguirre ejecutó un tiro libre desde la derecha, el cabezazo de Alejo Veliz pegó en el palo e Infantino capitalizó el rebote tras una mala salida del arquero Sebastián Amasifuen.



Jack Carhuallanqui, en tanto, trató de contener el frentazo del mediocampista de Rosario Central con todo su cuerpo, justo cuando Mascherano miraba de reojo el banco de suplentes.



Ya en la etapa complementaria, Argentina dominó el partido pero no logró aumentar la ventaja, algo que aprovechó Perú para acercarse en los últimos minutos y poner a temblar las aspiraciones del equipo del Jefecito.



La más clara de la Blanquirroja fue un remate al palo de Juan Goicochea tras un centro del lateral Gilmar Paredes, aunque para el árbitro asistente la pelota se había ido antes por la línea del fondo.



Hoy, el combinado nacional tuvo esa suerte que le fue esquiva en las dos presentaciones anteriores (1-2 vs. Paraguay y 1-3 vs. Brasil), no mostró baches ni groseras desatenciones y por primera vez se mantuvo arriba en el marcador durante el certamen.



Mientras que Perú cerró su participación en el torneo con cuatro derrotas al hilo (0-3 vs. Brasil, 1-2 vs. Colombia y 0-1 vs. Paraguay).



El Sudamericano Sub-20 reparte cuatro boletos para el Mundial (del 20 de mayo al 11 de junio) y tres para los Panamericanos de Santiago (20 de octubre al 5 de noviembre).