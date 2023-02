Di María confirmó hasta cuándo quiere jugar en la Selección

Italia. Ángel Di María ratificó su continuidad en la Selección Nacional. Aunque planeaba retirarse después del torneo, ayer reveló que quiere seguir jugando hasta la Copa América 2024 si mantiene el nivel.



“Todavía me siento bien. Estoy bien, siempre fui honesto en eso”, comentó “Fideo” luego de su tercera vuelta olímpica con el equipo mayor de Argentina. A continuación, aclaró: “Cuando me dé cuenta de que no va, daré el paso al costado”.



Después de la conquista de la Copa América 2021 y en vísperas de la Finalissima, Di María anunció su retiro de la Selección Nacional. Sin embargo, el panorama cambió cuando viajó con el plantel albiceleste a Qatar e incluso ya había decidido seguir antes de la definición del Mundial ante Francia.



“Estos guachos me llenaron la cabeza”, dijo Di María sobre sus compañeros en el combinado argentino. A la hora de nombrar a los responsables del cambio de postura, apuntó a Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Lisandro Martínez y Cristian Romero. En este sentido, precisó: “Antes de la final me estaban rompiendo las bolas”.



El futbolista de 34 años enfatizó que la Selección es “una de las cosas que más ama”. Una vez que levantó la Copa del Mundo, concluyó: “Era obvio que quería estar un poco más”.



El ex Real Madrid y París Saint-Germain (PSG) explicó que “dejar ahora es cortar esa alegría de disfrutar con la gente”. Así se propuso llegar a la próxima edición de la Copa América en Estados Unidos, México y Canadá. “Si no, me bajaré antes”, acotó.