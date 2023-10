Rumbo a los Juegos Panamericanos: Agustín Destribats

El gladiador cordobés que está dejando huella en la lucha libre argentina, busca su revancha en Santiago 2023. En Lima 2019 cayó en la competencia por la medalla de bronce. Viene de realizar una exigente gira por Europa.

En su breve paso por Córdoba, luego de su gira de preparación por Europa, Agustín Destribats visitó las instalaciones del Museo Provincial del Deporte y nos compartió algunas sensaciones en la previa a los juegos en Chile.

Con semblante sereno, reflexivo y más maduro, se ilusiona con un lugar en el podio: “Tengo muchas expectativas. Estos últimos años he quedado entre los tres primeros de América, así que espero quedar dentro de los tres mejores y si todo sale bien, poder ganar la medalla de oro”, declara contundente el joven luchador de 26 años, que está haciendo historia en la lucha libre argentina.

Repasando algunas hazañas que ha conseguido Destribats, recordamos cuando en el año 2020 logró la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Belgrado - Serbia, tras vencer a Razmik Papikyan (5-2), en la categoría hasta 61 kg. y cuando obtuvo su clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, transformándose en el primer argentino, después de 25 años, en obtener una plaza para participar en lucha.

Estos serán los segundos Juegos Panamericanos en los que participará y espera que sean la oportunidad para quitarse el sinsabor que le dejó su paso por Lima 2019.

“Hace 4 años era más chico, recién entraba a la categoría adultos. En medio de la competencia por el bronce me lesioné el tobillo y no pude seguir. Me dolió haberme lastimado ahí. Me quedó esa espina de que podría haber luchado un poquito mejor o haber dado más. Espero que esta vez sea la revancha y que me vaya bien”, analizó Destribats.

Al preguntarle qué siente al representar una vez más al país, detalló: “lo tomo muy en serio, como una responsabilidad muy grande. Viajo mucho y entreno en otros países. Me sacrifico, pero no solamente por mi deporte y por querer ganar sino porque llevo la celeste y blanca. Pienso que, si yo lucho bien, van a decir que Argentina lucha bien. Lo hago también por eso, para que vean que mi país es un exponente fuerte en la lucha”.

En cuanto a los rivales que enfrentará, Agustín no espera demasiadas sorpresas, ya que la mayoría de los países tendrán sus referentes de siempre, excepto Estados Unidos que suele variar de luchador: “los conozco a casi todos, son muchos años que estamos compitiendo. Pero ellos entrenan y quieren ganar y yo también”.

Con la ilusión de sumar una medalla para Argentina, este guerrero de Bialet Masse competirá en Santiago el 3 y 4 de noviembre, en la categoría hasta 65 kg.