Sanabria no habría escupido a Messi, según se ve en una nueva toma

Buenos Aires. El triunfo de la Argentina 1-0 sobre Paraguay el jueves por la tercera fecha de las Eliminatorias ha dejado una inesperada polémica en torno al futbolista Antonio Sanabria, quien en un video parece haber escupido al capitán del combinado albiceleste, Lionel Messi. Esa escena generó un ida y vuelta de declaraciones una vez terminado el encuentro y ahora un revelador video muestra la verdad.

El cruce entre ambos jugadores sucedió a cinco minutos para el final producto de “cosas del partido”, según explicó el paraguayo más tarde. En la transmisión oficial se pudo observar que después de discutir, Sanabria parece escupir a Messi cuando este está de espaldas. “Estuve viendo, me llegó la imagen. Parece que yo lo escupo, pero para nada. Él está lejos, pero parece por la imagen. Como se ve de la parte de atrás parece que yo lo escupo. Pero nada que ver. Lo desmiento totalmente”, declaró el actual delantero del Torino de Italia. Y ahora, una imagen parece darle la razón.

Un clip que se viralizó en las últimas horas y que fue grabado desde otro ángulo muestra que hay bastante distancia entre ambos jugadores cuando Sanabria escupe y que su acción no parece estar dirigida hacia el astro argentino.

Messi también se refirió al episodio en la zona mixta del Mas Monumental: “La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi, me dijeron ellos después pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí”.

Curiosamente, Sanabria hizo buena parte de sus inicios en el fútbol en las inferiores del Barcelona, comenzando en el fútbol base hasta que en 2014 emigró rumbo al Sassuolo de Italia. Incluso, en redes sociales se ha viralizado una foto de él junto a Messi, cuando era un pequeño fanático de La Pulga en el cuadro catalán.