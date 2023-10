Rumbo a los Juegos Panamericanos: José «Maligno» Torres

Gran año está viviendo José Augusto Torres Gil, el mejor de su carrera. En el mes de agosto, le dio a Argentina la primera medalla de oro en la historia de los XGames, la cita del deporte extremo más importante del mundo.

Para Maligno serán sus segundos Juegos Panamericanos, su debut fue en Lima 2019 y se alzó con la medalla plateada en estilo libre. En Chile buscará defender el podio, pero la aspiración está en subir al primer escalón.

Hijo de padres cordobeses y nacido en Santa Cruz de la Sierra, Maligno se siente cordobés y argentino. Antes de su viaje a Santiago, pasó por un territorio que conoce bien, el Polo Deportivo Kempes y dejó sus sensaciones de cara al compromiso panamericano.

“Tengo muchas ganas de estar en los Juegos Panamericanos. Tengo la oportunidad de vivir unos segundos Juegos; en Lima fuimos la última medalla, la de plata, fue increíble. Es una experiencia única estar en una villa olímpica compartiendo con los mejores de América de cada disciplina deportiva, con los integrantes de la selección Argentina. Estoy ansioso de ir a vivir una experiencia única que se asemeja a un Juego Olímpico, que es la otra gran aspiración para el 2024”.

El rider de 28 años sufrió un accidente en la pista hace poco tiempo, pero asegura que va a llegar en óptimas condiciones para la competencia: “Hace algunas semanas, en pleno entrenamiento, tuve una lesión fuerte, quedé inconsciente, me rompí el pómulo y se me luxó el hombro, por eso se me complicó la preparación. En cuanto a la parte física, todos los días entreno doble turno en el gimnasio hasta que pueda volver a la bici. No obstante, para competir en noviembre, llegaremos en buenas condiciones”.

Como cada deportista, la rutina de entrenamiento es exigente y Maligno sabe que para mantenerse en el más alto nivel debe respetarlo a rajatabla: “Todos los días después del desayuno, arranco para el gimnasio, entreno con Pablo Bifarella, él prepara cosas diferentes todos los días así no me aburro, porque la parte del gimnasio no me agradaba. Después vuelvo a mi casa a hacer un par de cosas en redes sociales para los patrocinadores. Y ya veo la hora de arrancar a entrenar en el Kempes, donde tenemos la pista de la Agencia Córdoba Deportes con el Córdoba X. Realmente siempre estamos muy agradecidos, porque mantener esa pista hoy en día es muy difícil y tener la oportunidad de tenerla en casa es muy complicado así que, siempre agradecido por eso”.

Esa pista de la que habla Maligno, lleva su nombre y está en el corazón del Parque del Kempes. Porque ya hizo méritos para merecerlo y porque ahora en Chile intentará llevar la bandera Argentina lo más alto posible.