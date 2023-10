Cuti Romero dijo que el clásico Arsenal vs. Tottenham es similar a un Belgrano vs. Talleres

Reino Unido. El futbolista campeón del mundo con la Selección, Cristian “Cuti” Romero, dijo en una entrevista de la televisión mexicana que lo más parecido que vio en su carrera al derbi Arsenal vs. Tottenham de Inglaterra es el clásico de Córdoba, Belgrano vs. Talleres.

“Lo comparo con un Belgrano vs. Talleres, que me tocó jugarlo cuando estaba en Argentina. La afición es distinta, es verdad, pero la intensidad y las emociones que se te cruzan por dentro son las mismas”, afirmó el férreo ex defensor de Belgrano y actual del Tottenham y la Selección.

Noticias Relacionadas Talleres y Belgrano no se sacaron ventajas en el clásico

Romero se prepara para el duelo de este sábado como visitante del Luton Town, por la octava fecha de la Premier League. Luego se sumará al plantel argentino que comanda Lionel Scaloni para los dos juegos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas ante Paraguay (el jueves 12 de octubre en el Monumental) y Perú (el martes 17 del corriente en Lima).