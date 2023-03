Jake Paul y Tommy Fury casi se van a los golpes en la previa de su pelea

EE.UU. Este domingo se llevará a cabo la pelea entre el youtuber Jake Paul y el primer boxeador profesional activo que enfrenta, Tommy Fury. El combate sufrió algunas cancelaciones, pero lo que no cesó fueron las acciones promocionales. La velada será este domingo en Riad y ambos contendientes ya están en Arabia Saudita y tuvieron una previa muy caliente en la conferencia de prensa. En caso que el influencer gane conseguirá un lugar en el ranking del peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).



El show comenzó por parte de cada uno con sus comentarios desafiantes y respuestas. Por caso, el estadounidense Paul fue el que le puso pimienta primero y luego el inglés, medio hermano de Tyson Fury, el campeón mundial de pesos pesados, respondió a cada amenaza del oriundo de Cleveland.



En una entrevista con MMA Fighting, el de Manchester sentenció que “estoy en este juego del boxeo hace mucho tiempo y vi personas que no dicen una palabra y te destruyen en 30 segundos. Las personas a quien tú debes temer no dicen nada”.



“Los que hablan mucho en el lugar son siempre los más inseguros, especialmente en el caso de Jake Paul. Definitivamente no va a pasar de cuatro asaltos. Cuando se acabe en uno o dos no me voy a sorprender”, agregó.



Pero Paul llegó motivado a Medio Oriente ya que ganó las ocho peleas que disputó, pese a conseguirlas sobre retadores que no eran boxeadores de raza, como ante un colega influencer, a un ex basquetbolista de la NBA y a tres peleadores de artes marciales mixtas. Desde 2018 cuando se subió el rubio y barbado está en alza.



Fue así que en la conferencia de prensa previa el norteamericano le hizo una desafiante propuesta al británico, que recogió el guante y reaccionó. “Creo que hacemos un trato entonces, ya que tienes tanta confianza. Si tú ganas, te pagaré el doble de lo que ya te estoy pagando”, le planteó Paul a Fury. “Pero si gano, me llevo todo lo que te estoy pagando”, agregó.



“¿Con trato o sin trato, ya que tienes tanta confianza?”, le repitió a Fury, quien le dijo, “¿por qué te vas a levantar como si quisieras hacer algo? Siéntate de nuevo. Siéntate de nuevo”. Paul insistió en que Tommy asumiera su propuesta y le pidió dos veces que respondiera su pregunta.



Fue ahí que el padre de Fury (John) reaccionó y luego de mirarlo a Paul con cara de pocos amigos, le gritó, “tienes un trato. Todo o nada. Todo o nada” y le manifestó en tres oportunidades, “lo tienes”. En ese momento los oponentes se acercaron y cuando Tommy le lanzó su puño derecho a media altura, Jake se lo tomó para darle la mano. Ese apretón duró siglos y luego se volvieron a sentar.



Acto seguido, Paul redobló la apuesta y le dijo a Fury, “sabes lo gracioso, Tommy, es que tu papá aceptó el trato antes que tú. Tu papá”.



Para intentar bajar los ánimos, custodios con los típicos atuendos árabes y algunos con lentes para sol pese a que fue en un lugar cerrado, se acercaron a los contendientes. Todo en un marco cinematográfico que tuvo un invitado de lujo como la leyenda del boxeo y ex campeón mundial de los pesos pesados, Mike Tyson.



Más tarde llegó el momento de las fotos promocionales, el icónico cara a cara. Casi pegados, ambos se siguieron desafiando con sonrisas irónicas y se habrán prometido el triunfo de cada uno lo más rápido posible.



La verdad se sabrá el domingo desde las 16 horas de la Argentina. El combate está pautado a ocho rounds y en el contrato del evento hay una cláusula de revancha. Será la gran oportunidad que Paul viene buscando, pues de ganar ingresará al ranking del CMB y su carrera pugilística dejaría de ser solo un show.