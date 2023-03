Instituto se muda al Kempes para recibir mañana a Newell’s

Córdoba. Este domingo Instituto se mudará al estadio Kempes para recibir a Newell’s, por la quinta fecha de la Liga Profesional, a las 21.30. Con ingreso permitido sólo para socios del club Albirrojo con la cuota de febrero pagada, más el pago del adicional por la ubicación, por partido o por el abono de las 14 fechas.



No habrá público visitante porque no hubo acuerdo con los dirigentes rosarinos. Y tampoco se vendieron entradas para no socios, por la decisión de la dirigencia de Instituto. “No me olvido de la gente que no se fue de vacaciones para asociarse y los que hicieron colas de 12 horas por el carnet. Por respeto a ellos, sólo ingresarán socios”, subrayó Juan Manuel Cavagliatto, presidente Albirrojo.



Los socios menores entre 0 y 11 años, ya sean de la categoría menor o que sean adherentes de un grupo familiar, ingresan solamente con su cuota al día sin necesidad de abonar ubicaciones a cualquier ubicación del estadio excepto plateas y palcos vip. Deberán presentar en el acceso a la cancha carnet físico o digital en captura de pantalla. Las puertas del estadio Kempes se abrirán a las 19.30.