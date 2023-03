Armand Duplantis superó su propio récord mundial en salto con garrocha

Francia. Armand Duplantis volvió a desafiar los límites del ser humano y estableció un nuevo récord del mundo de salto con garrocha, tras imponerse este sábado en el World Athletics Indoor Tour Silver organizado en la localidad francesa de Clermont-Ferrand con un registro de 6,22 metros. El sueco, vigente campeón olímpico de la especialidad, superó en un centímetro la anterior plusmarca universal que él mismo poseía desde el 24 de julio de 2022, cuando se coronó campeón del mundo al aire libre en Eugene, Estados Unidos.



El reconocido deportista intentó una y otra vez lograr establecer una nueva marca, pero sus recientes oportunidades habían sido con constantes frustraciones al no lograr superar los 6,20 metros en pista cubierta durante los Mundiales de Belgrado. Además tuvo tres chances más en la localidad sueca de Uppsala donde el propio Duplantis, de 23 años, falló en sus tres intentos sobre 6,22.



Pero Armand sabía que todavía le quedaba una última bala en el World Athletics Indoor Tour Silver que organiza el anterior plusmarquista universal y su amigo el francés Renaud Lavillenie. Una oportunidad que Mondo no estaba dispuesto a desaprovechar y eso que el sueco no arrancó la jornada de la mejor manera al fallar en su primera tentativa sobre 5,91. El escandinavo no perdió la concentración y superó dicha altura en el segundo salto con claridad y siguió avanzando hasta los 6,01 que le aseguraron la victoria.



Con la victoria en el bolsillo Duplantis, que había reconocido que el objetivo de la temporada invernal era establecer un nuevo récord del mundo, solicitó que la altura se situase en 6,22 metros, un centímetro más que su plusmarca. No pudo el sueco en la primera chance con un salto en el que derribó la barra con el muslo derecho cuando iniciaba la caída, ni en su segundo intento, en el que ni tan siquiera llegó a alcanzar el listón.



Con dos cruces en el tablero, el sueco analizó junto con su equipo de trabajo los mínimos defectos que le apartaban de la gloria. Detalles que el escandinavo corrigió y, en su tercera tentativa, superó con una claridad los 6,22 metros que suponían una nueva plusmarca universal. Un récord del mundo que Duplantis festejó en primer lugar con Lavillenie, el hombre que arrebató en 2014 el récord del mundo al mítico Sergey Bubka tras saltar 6,16 en la ciudad ucraniana de Donetsk, que acabó fundido en un abrazo con el sueco sobre la colchoneta.



“No tengo palabras... Es increíble. Ni siquiera recuerdo los últimos minutos, ni siquiera el último salto”, señaló el protagonista de la jornada en charla con el diario L´Equipe. Récord que confirma que no existen limites para el atleta escandinavo que con toda seguridad tratará de volver a mejorar su plusmarca cuando comience la temporada estival.