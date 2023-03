El argentino Jeremías Ponce perdió su invicto y no pudo coronarse campeón del mundo

EE.UU. El joven argentino de 26 años, Jeremías Ponce, que llegaba con un invicto de 30 victorias (20 por KO) no pudo con la potencia del boricua Subriel Matías y su esquina decidió que no saltara al sexto round de su pelea por título mundial de superligeros de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), lo que se tradujo en su primera derrota por nocaut técnico.



“La esquina decidió y ellos son los que saben y me conocen”, afirmó el púgil de José Marmol una vez que finalizó el combate y haciendo alusión a la postura que tomó su experimentado entrenador Alberto Zacarías.



“Es mejor parar una pelea un minuto antes y no un minuto después”, continuó Ponce, quien deseaba hacerse con el cinturón vacante de los superligeros de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). “Después de la caída me recuperé pero ellos (la esquina) lo decidieron”, sentenció el ex campeón de la categoría welter junior de la IBO.



El argentino, hizo referencia a la única vez que tocó la lona, la cual se produjo durante el quinto asalto después de recibir un gancho de derecha. Desde el inicio la pelea fue de ida y vuelta aunque su rival, cuatro años mayor, se mostró claramente superior tanto en la técnica como en el físico.



“(Matías) es un excelente boxeador y muy fuerte. La pelea fue pareja, pero una mano cambió todo. Quiero la revancha, está claro. Me ganó bien pero todavía aspiro a cumplir mi sueño de ser campeón del mundo”, avisó Ponce quien había salido con mucha agresividad a buscar el nocaut desde el primer round pero se encontró con una guardia bien cerrada del boricua.



“Fue muy intenso en los primeros cuatro asaltos, pero dejé que trabajara y no me apuré a terminarlo. Yo quería noquearlo en el séptimo, como había prometido”, concluyó Matías, que ahora amplió su récord a 19 victorias (19KO) y una derrota.



Cabe mencionar que en la misma cartelera también hizo su presentación el otro argentino Alberto Palmetta quien desafortunadamente tampoco pudo alzarse con la victoria frente al local Jamal James, el cual se impuso en las tarjetas por 99-91, 98-92 y 98-92 en la categoría welter. Con esa derrota, el púgil de 32 años se quedó con un récord de 18 triunfos (13 por KO) y 2 derrotas, mientras que James incrementó su marca a 28 éxitos (12 por KO) y 2 caídas.