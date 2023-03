Fury le quitó el invicto a Jake Paul

EE.UU. Jake Paul sufrió la primera derrota de su incipiente carrera boxística al ser superado por Tommy Fury en el Diriyah Arena de Arabia Saudita, con la estrella británica de telerrealidad ganando por decisión dividida a la estrella estadounidense de las redes sociales. Ante la atenta mirada de personalidades como Tyson, hermanastro de Fury y actual campeón de los pesos pesados del CMB, el ex campeón Mike Tyson y el futbolista Cristiano Ronaldo, que recientemente fichó por el club saudita Al Nassr, las considerables carencias de Paul quedaron en evidencia cuando Fury los superó a lo largo de ocho asaltos.



“Esta noche he dejado mi propio legado, he dejado mi propio legado”, declaró Fury, saliendo por fin de la sombra de su ilustre familia de boxeadores. “Durante estos dos años y medio he tenido un sueño, una visión, y nadie me ha creído. Ahora pueden levantarse y tomar nota”, añadió.



La velada fue organizada por el Consejo Mundial de Boxeo y le brindó al vencedor la chance de ocupar un lugar en el ranking del peso crucero de la CMB. Tras ocho asaltos parejos, el británico de 23 años, ahora con un récord de 5 peleas, todas ganadas (4KO) se quedó con la victoria por decisión dividida: 76-73, 76-73, 74-75 terminaron las tarjetas.



El norteamericano de 26 años se mostró disconforme con el fallo que determinó su primera caída, pero anunció al término de la pelea que buscará una revancha. “Todo el respeto a Tommy, él ganó, no me juzguen por mis victorias, júzguenme por mis derrotas. Volveré, creo que merezco la revancha, ha sido un gran combate, un combate reñido”, declaró Paul en el cuadrilátero, mientras su récord de boxeo se reducía a seis victorias (4KO) y una derrota.



Pese a la motivación de Paul, que venía en alza por vencer a retadores que no eran boxeadores de raza, como un colega influencer, un ex basquetbolista de la NBA y a tres peleadores de artes marciales mixtas, no pudo doblegar a un pugilista que aunque tiene limitaciones, contó con más recursos que su contrincante.