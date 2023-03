La selección argentina jugaría en el Kempes el 28 de marzo

El presidente de AFA, Claudio Tapia, confirmó este lunes que la selección argentina campeona del mundo jugará un amistoso contra su par de Curazao el martes 28 de marzo.

En diálogo con TyC Sports antes de la entrega de los premios The Best, "Chiqui" confirmó la realización del encuentro, pero no la sede. "Lo vamos a determinar en estos días", apuntó.

Desde la Agencia Córdoba Deportes, sin embargo, adelantaron a Cadena 3 que el partido se va a disputar en el estadio Mario Alberto Kempes.

El jueves 23, en cancha de River, "La Scaloneta" enfrentará previamente a Panamá, en lo que será su primera presentación después de alzar la Copa del Mundo en Qatar.

Curazao está en el puesto 86 del ranking de la FIFA y disputa las competencias de la Concacaf.