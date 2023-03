Messi: “Ganar el Mundial es lo más hermoso que me pasó en mi carrera”

París. Lionel Messi volvió a ganar el The Best y otro año más tendrá oficialmente el título de Mejor Jugador del Mundo. Este lunes, la FIFA entregó los Premios The Best y el astro argentino se quedó con el trofeo ante la atenta mirada de Kylian Mbappé, que estuvo sentado junto a él toda la gala. El que no asistió al evento en París fue Karim Benzema, que ya sabía que no tenía chances.



El encargado de decir el nombre del ganador fue Gianni Infantino. Y una vez que dijo que el trofeo era para el astro argentino, Leo lo primero que hizo fue darle la mano a Mbappé, su principal competidor y compañero en el PSG. Al igual que en el Mundial de Qatar 2022, el presidente de la FIFA fue quien le dio el premio y antes de que llegue a decir alguna palabra el lugar explotó: aplausos y gritos para el capitan de la Selección.



"Es un placer volver a estar acá, entre los tres mejores con Benzema, que no está acá, y Mbappé. Los dos tuvieron un año grandísimo. Es un honor volver a estar en la gala y ser el ganador", comenzó Messi en su discurso, destacando a sus competidores.



Luego, el capitán de la Selección habló sobre sus compañeros, quienes fueron fundamentales para que le entreguen esta distinción: "Quiero agradecer a mis compañeros porque hoy estamos acá con Scaloni y el Dibu. Estamos en representación de ellos. Sin ellos no estaríamos hoy acá, como lo dijo mi técnico, Scaloni".



"Este año fue una locura para mí. Pude cumplir mi sueño después de tanto pelear e insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden conseguir, y yo gracias a dios lo pude obtener", continuó Messi.



"Por último quiero agradecerle a mi familia, a la gente de Argentina por como vivieron ese mes tan especial que va a quedar en nuestro recuerdo y le mando un beso especial a mis hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y vayan a dormir ya", concluyó.



Todos los ganadores



Mejor arquera: Mary Earps (Manchester United - Inglaterra)

Mejor arquero: Emiliano Martínez (Aston Villa - Argentina)

Mejor entrenadora: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)

Mejor entrenador: Lionel Scaloni (Selección Argentina)

Mejor hinchada: Argentina

Fair Play: Luka Lochoshvili (Cremonese - Georgia)

Premio Puskás: Marcin Olesky (Polonia)

Equipo ideal femenino: Christiane Endler; Lucy Bronze, María León, Leah Williamson, Wendie Renard; Alexia Putellas, Keira Walsh, Lena Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead.

Equipo ideal masculino: Thibaut Courtois; Achraf Hakimi, Joao Cancelo, Virgil Van Dijk; Kevin de Bruyne, Luka Modirc, Casemiro; Lionel Messi; Kylian Mbappé, Karim Benzema y Erling Haaland.

Mejor jugadora: Alexia Putellas (Barcelona - España)

Mejor jugador: Lionel Messi (PSG - Argentina)