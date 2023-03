Premios The Best: Lionel Scaloni, el mejor DT del mundo

El seleccionador argentino campeón del mundo Lionel Scaloni se quedó este lunes con el premio The Best como Mejor Entrenador, en la ceremonia que se realiza en Francia. El DT era el máximo favorito luego de la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

“Buenas noches a todos, quiero agradecerles por el premio a todos. Es un premio que lo votan los futbolistas y tiene un valor enorme. Agradecerles a los jugadores, a los 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos no hubiésemos podido conseguir nada. Al presidente de la AFA por permitirme ser entrenador de esta selección maravillosa, a todo mi cuerpo técnico, que más que cuerpo técnico son amigos. Eternamente agradecido. No hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, ver esa gente emocionada en las calles, disfrutando, no tiene precio. Los jugadores han jugado para ellos. Y por último a mi gfamilia, mi esposa, mis hijos, que están acá. Y a mi mamá, papá y hermanos que están en Pujato, mi pueblo. Gracias a ellos soy lo que soy. Gracias”, expresó muy emocionado del DT.