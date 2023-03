Scaloni renovó como técnico de la Selección hasta 2026

Buenos Aires. #ScalonetaModoOn #TodosJuntos”. Con ese mensaje en la cuenta de Twitter de la selección argentina, la AFA anunció la extensión del contrato del entrenador hasta la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Así, le puso punto final a la novela de la renovación, que luego de la conquista en Qatar se había demorado por algunas diferencias que habían surgido, en cuanto a lo económico y a aspectos organizativos.



Sin embargo, el viaje del presidente Claudio Tapia a París para la gala de los premios The Best, en los que Scaloni ganó como mejor director técnico, allanó el camino del acuerdo. Y luego de una conversación, té de por medio, entre el directivo y el orientador, apareció el anuncio en las redes. “Cuando la confianza es alta, la comunicación es sencilla y efectiva. Seguimos afianzando el proyecto de selecciones nacionales, junto a Lionel Scaloni, el DT campeón del mundo”, escribió en un posteo el ex titular de Barracas Central, junto a la instantánea del cónclave.



El coach, que tomó las riendas de manera interina a finales de 2018, luego del Mundial de Rusia, y que fue ratificado al frente del proceso luego de la Copa América 2021, tendrá ahora el deber de comandar al combinado albiceleste en la Copa América 2024 y las Eliminatorias. Si bien ambas partes abonaron para la continuidad, que habían asegurado en ocasión de la disputa de la finalissima en junio de 2022, el punto que más extendió las charlas estaba relacionado a las condiciones de los ayudantes de Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel.