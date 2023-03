Nadal anunció que no competirá en Indian Wells ni Miami

España. El tenista español Rafael Nadal confirmó que no podrá jugar el torneo de Indian Wells, primer ATP del año, y tampoco en el segundo, el de Miami, por la lesión que arrastra desde enero.



“Estoy triste por no poder competir en Indian Wells ni en Miami. Me entristece mucho no estar allí. Echaré de menos a todos mis seguidores estadounidenses, pero espero verlos más adelante este año durante el swing de verano”, escribió Nadal en su cuenta de Twitter. “Me tomé un tiempo libre, empecé la rehabilitación, el gimnasio y la fisioterapia como me indicaron los médicos. Preparándome para volver en las mejores condiciones”, agregó el español, 22 veces campeón de torneos de Grand Slam.



“Le deseamos a Rafa que se continúe curando y esperamos verle de vuelta el año que viene”, dijo en un comunicado Tommy Haas, director de Indian Wells, al explicar que el español se ha retirado oficialmente del torneo en el que fue finalista el año pasado.



Nadal perdió en sets seguidos ante el estadounidense Taylor Fritz en la definición del Indian Wells de 2022 y luego se saltó el Abierto de Miami para poder concentrarse en su preparación para el tramo de la temporada en tierra batida. El español de 36 años es tricampeón en Indian Wells -2007, 2009 y 2013-.