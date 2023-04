Jhon Teherán dijo que la pelea con Maravilla Martínez estuvo arreglada

Buenos Aires. El ex campeón mundial Sergio Maravilla Martínez tuvo una notable presentación en el mítico Luna Park con una rápida victoria por nocaut en el primer round ante el débil rival colombiano Jhon Teherán. El púgil quilmeño radicado en Madrid se deshizo de su adversario en un minuto y 27 segundos, luego de impactar el primer golpe franco con su izquierda, aplicado contra las cuerdas después de medirlo con un jab de derecha.



Lo llamativo fue que el colombiano realizó una denuncia sobre un presunto arreglo del combate al asegurar que él había pactado su presentación en Buenos Aires “por 3.000 dólares”, pero luego le “ofrecieron 5.000 para que perdiera”. A través de sus redes sociales, el púgil cafetero apuntó contra su promotor, por una teórica deuda relacionada a esos US$ 5.000 que había negociado. “Me decían que Argentina es un país racista y me encontré con todo lo contrario. Fueron todos muy amables y elegantes; pero en el boxeo se daña a la Argentina”, remarcó Teherán y le dedicó unas palabras al Chino Maidana, a quien consideró como “un excelente promotor”.



Luego de que su discurso tuviera más de 12.000 reproducciones en Twitter, el boxeador publicó otro video en el que mostró arrepentimiento. En su argumento aclaró que se trató de un acto imprudente promovido por su decepción. “Una persona se me acercó y me dijo que dijera esas palabras. Lo hice por impotencia. Me sentía mal por el golpe que recibí. Le pido disculpas a Sergio Maravilla Martínez, quien es una excelente persona”.



El combate, pactado a 10 rounds, estelarizó la gala del avant premiere de la serie Ringo. Gloria y muerte, dedicada al legendario Oscar Natalio Bonavena. En su breve actuación, el quilmeño guiñó sus ojos dos veces al público, en señal de absoluto control de las acciones. Y la definición llegó en su primer avance decidido ante la fragilidad de su rival.