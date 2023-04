Lionel Scaloni: “Ver a la gente así es algo que no tiene precio”

La selección argentina tuvo su merecida fiesta en el Mas Monumental este jueves después de haber conquistado el Mundial de Qatar en diciembre. En una jornada inolvidable, la Albiceleste se reencontró con la gente en un evento que contó con música, invitados especiales, un triunfo 2-0 ante Panamá y los discursos de Lionel Messi y Lionel Scaloni.



Después de que el capitán le agradeciera a los hinchas por el apoyo constante, fue el turno del director técnico, quien apenas tomó el micrófono tuvo que hacer silencio porque el grito del público se volvió ensordecedor: “La Scaloneta la puta que los parió”, fue el canto de guerra de quienes bancaron el proyecto desde el inicio y tuvieron que soportar una coronación de Copa América a puertas cerradas por la pandemia del coronavirus.



El oriundo de Pujato no pudo contener las lágrimas y dejó soltar algunas antes de empezar hablar, mientras sus propios dirigidos, inclusive Messi, cantaba lo mismo que las tribunas, como si fuesen hinchas y no jugadores.



“Buenas noches a todos. Voy a ser corto y espero que... Bueno basta. Ya está. El padre de la Scaloneta está allá arriba (en referencia a su padre) y que me pudo venir a ver hoy. Es el regalo más grande del mundo. Quiero decir solo esto: agradecimiento a este grupo de jugadores, el fútbol es de ellos y sin ellos no podríamos haber ganado esto. Todos los que se ponen esta camiseta dejan hasta la última gota de sudor y los resultados no se dan. Esta vez se nos dio y es increíble. Por último, como dijo Leo es muy difícil ganar un Mundial. Ver a la gente así es algo que no tiene precio. Lo dije muchas veces. Pero no tiene precio, en mi vida pensé tener este reconocimiento. Esto es gracias a ustedes y por ustedes”.