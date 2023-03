Scaloni dio la lista de la selección para los amistosos

Buenos Aires. La selección argentina ya tiene todo preparado para disputar los dos amistosos de marzo ante Panamá y Curazao que servirán para celebrar el título mundial obtenido en Qatar. Lionel Scaloni citó al plantel que consiguió la gesta en Medio Oriente, sumó a los habituales integrantes de esa plantilla pero también incluyó a varios juveniles que representan la nueva era como Máximo Perrone o Alejandro Garnacho. Si bien están los 26 que viajaron a Doha, con el capitán Lionel Messi a la cabeza, la nómina está compuesta por 35 apellidos con la inclusión de varios deportistas que fueron parte del proceso previo a la Copa del Mundo y se quedaron fuera del corte final como Giovani Lo Celso, que sufrió una lesión a semanas del inicio. Otro caso similar es el de Nicolás González, que también fue baja por un problema físico.



Aunque lo más destacado de esta convocatoria son los seis futbolistas que están llamados a ser parte del recambio. Sin dudas que el apellido más resonante es el de Alejandro Garnacho, el atacante del Manchester United nacido en España pero con raíces argentinas que le permiten optar por la camiseta albiceleste. El futbolista de 18 años se convirtió en una pieza importante dentro del equipo de la Premier League y en las últimas horas lanzó un claro mensaje para Argentina tras ser campeón: celebró con la bandera argentina la obtención de la Copa de la Liga de Inglaterra.



También figura un habitual para Scaloni como Nehuén Pérez, defensor de 22 años que milita actualmente en el Udinese y siempre es una opción para el DT. Los otros nombres jóvenes destacados son los del mediocampista Máximo Perrone –que acaba de debutar en el Manchester City con apenas 20 años– y Facundo Buonanotte. El ex Rosario Central que emigró al Brighton & Hove Albion de la Premier League a sus 18 años. También se destacan Valentín Carboni (17 años, Inter de Milán) y Lautaro Blanco (lateral izquierdo del Elche de 24 años).



¿Las ausencias resonantes entre los juveniles? El detalle por demás llamativo es que no está citado Nicolás Paz, el creativo del Real Madrid que fue uno de los pocos jugadores que se destacó en el flojo Sudamericano que tuvo la selección argentina Sub 20 de Javier Mascherano. Tampoco figura Luka Romero, el delantero de 18 años que está empezando a sumar minutos en Lazio.



Scaloni ya había dado un aviso sobre la posible aparición de jóvenes en la selección argentina que ahora deberá empezar a prepararse para las Eliminatorias del Mundial 2026 y la Copa América 2024. “Como lo venimos haciendo: por mérito. Todo es mérito. No miramos el carnet, no miramos la edad, miramos los méritos. Podemos equivocarnos y que la gente en algunos casos piense que uno es mejor que otro, pero nosotros vamos a los méritos y si tiene 17 años y es muy bueno y creemos que tiene que estar, estará. Y si tiene treinta y pico y pensamos que tiene que estar, también estará”, afirmó ante Infobae luego de ganar el premio The Best.



No es menos singular la ausencia de Joaquín Correa, quien había sido llamado en primera instancia al Mundial pero luego fue dado de baja por una lesión. El atacante del Inter sufrió una distensión en el muslo que lo tiene afuera de las canchas desde hace un mes y el DT optó por dejarlo afuera. Pero, en cambio, sí está el Papu Gómez, que fue operado del tobillo y todavía no volvió a la actividad. ¿La diferencia? Uno jugó la Copa del Mundo y el otro no pudo viajar a Qatar finalmente. El entrenador además optó por sumar a Emiliano Buendía, futbolista de destacado nivel en el Aston Villa que se mantiene en el radar del cuerpo técnico desde hace tiempo.



El primer amistoso será contra Panamá el jueves 23 de marzo en el Estadio Mâs Monumental y cinco días más tarde, el martes 28, el plantel se trasladará hasta Santiago del Estero para enfrentar a Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades de esa provincia.



La lista



ARQUEROS: Franco Armani (River), Gerónimo Rulli (Ajax) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

DEFENSORES: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nehuén Pérez (Udinese), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuña (Sevilla) y Lautaro Blanco (Elche).

MEDIOCAMPISTAS: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Maximiliano Perrone (Manchester City), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal), Alexis Mac Allister (Brighton), Ángel Di María (Juventus), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Emiliano Buendía (Aston Villa) y Valentín Carboni (Inter).

DELANTEROS: Lionel Messi (PSG), Paulo Dybala (Roma), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina) y Alejandro Gómez (Sevilla).