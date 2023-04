Mascherano seguirá al frente de la Selección Sub 20

Buenos Aires. Si finalmente el Mundial Sub 20 se juega en la Argentina luego de que la FIFA le quitara la sede a Indonesia, la Selección de la categoría será dirigida por Javier Mascherano. El ex mediocampista había renunciado a su puesto tras el golpe que supuso la eliminación en primera ronda en el Sudamericano, que había dejado sin plaza al elenco albiceleste. Si bien no presentó la disimión formal, se la comunicó a la dirigencia y hasta se despidió de jugadores y empleados en el predio de Ezeiza. No obstante, el operativo convencimiento, del que participó Lionel Scaloni, tuvo éxito.



Toda la AFA, desde el presidente Claudio Tapia hasta Bernardo Romeo, coordinador de selecciones juveniles, trabajaron para disuadir al Jefecito, que parecía plantado en su determinación, decepcionado con los resultados y, sobre todo, con el juego exhibido en el certamen continental. En la entidad, si bien no perdieron nunca las esperanzas de sostenerlo en su estructura, no apuraron la búsqueda de un sucesor, sin competencia inmediata a la vista, a excepción del Preolímpico en 2024.



La chance de que el Mundial Sub 20 se juegue en Argentina, tras la propuesta de la AFA de cobijarlo ante el problema político que decantó en la salida de Indonesia de la organización, abrió un nuevo panorama. Allí intervino Lionel Scaloni, quien habló personalmente con Masche para convidarlo a que siga.



Tamaño impulso colectivo logró su cometido, que no está ligado sí o sí a que el Mundial se dispute en territorio nacional, como todo hace indicar que será anunciado por la FIFA en las próximas horas. Es más, una fuente con experiencia en los pasillos del complejo recientemente bautizado Lionel Messi subrayó sin dudar: “Si nos dan el Mundial o no nos dan el Mundial, los próximos cuatro años Mascherano va a seguir siendo el director técnico de la Sub 20?.



Resta saber si Masche continuará trabajando con el mismo cuerpo técnico, que incluye a Oscar Hernández Romero, quien trabajó durante una década en el Barcelona y también pasó por Japón. De jugarse el Sub 20 en el país, además, contará con varias de las figuras que no pudo llevar al Sudamericano de Colombia, porque la cesión de futbolistas no fue obligatoria. Así, a Facundo Buonanotte, Nicolás Paz (Real Madrid) y Máximo Perrone (Manchester City) podrán sumarse, por nombrar a algunas jóvenes promesas, Alejandro Garnacho (Manchester United), Luka Romero (Lazio), Valentín Carboni (Inter) y Matías Soulé (Juventus).