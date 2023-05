Accidente en el TC2000: Scuncio Moro dio 8 vueltas en el aire

Rosario. La final del TC2000 en el Juan Manuel Fangio de Rosario contó con un momento de suma preocupación. Es que Javier Scuncio Moro sufrió un impactante accidente que terminó con vuelco. Afortunadamente, el piloto bahiense, quien se radicó en Chile, salió ileso del auto y contó con detalles lo ocurrido.



Las imágenes de la transmisión son elocuentes y muestran cómo el piloto pierde el control de su Honda y supera la cinta asfáltica. El impacto fue a tamaña velocidad que dio al menos ocho vueltas en el aire y superó la valla con los neumáticos de contención. Este golpazo lo obligó a abandonar la primera final.



El accidente se originó en el lugar más rápido del circuito. Los autos al llegar a la primera curva agarran un peralte y luego empalman una recta, la más larga del trazado, que llegan arriba de 250 km/h. Esa recta fue inaugurada en 2017, cuando ampliaron el circuito. Cuando Scuncio Moro agarró la tierra se descontroló. Lo mejor hubiera sido que en ese sector haya una cama de leca y lo más grave es que el coche pasó por arriba de la defensa de neumáticos.



“Sí, me imagino que de afuera se vio fuerte, pero desde adentro no fue tanto. Justo estaba disminuyendo la velocidad y es lo importante, al momento de frena que sea lo más lento posible. En la curva dos, toco el piano y el auto se pone de cola y ahí no lo pude traer y cuando tocó la leca empezó a dar vueltas. Así, afortunadamente yo estoy bien, no me pasó nada, la seguridad del auto funcionó impecable. Agradecerle mucho a ellos. La verdad yo estoy impecable, si el auto estuviera estaría en la final”.