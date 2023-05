Argentina, subcampeón del Campeonato Panamericano en Panamá

El seleccionado argentino se quedó con el segundo lugar de la clasificación general en Santa Catalina, 11,540 puntos, tras obtener dos medallas doradas y cuatro de bronce.

En la última jornada, que tuvo la competencia de shortboard, Lucía Indurain (9.50) y Leando Usuna (10.14) obtuvieron la medalla de bronce.

Las medallas doradas albicelestes fueron para Juliana González (SUP Race) y para Lucía Cosoleto (SUP Surf). Mientras que, Natalia De La Lama y Franco Faccín fueron bronce en SUP Race.