500 Millas de Indianápolis: Canapino chocó a 8 vueltas del final y debió abandonar

EE.UU. El argentino Agustín Canapino cumplió el sueño personal de intervenir en las tradicionales 500 Millas de Indianápolis de automovilismo, pero un choque a ocho vueltas de final le impidió concretar una hazaña deportiva. El oriundo de Arrecifes de 33 años, con una unidad del equipo Juncos Hollinger Racing, estaba entre los 15 mejores pilotos cuando se encontró delante suyo con el toque de Scott McLaughlin a Simon Pagenaud que le hizo perder el control, recostarse sobre el muro y chocar al mexicano Patricio O’Ward, que estaba con el auto detenido.



“Sí, una pena porque veníamos tan bien. Estábamos en el top 15 a falta de menos de 10 vueltas, me relancé bárbaro, pude pasar a tres autos y justo cuando se pega Pato (O’Ward), ponen bandera amarilla y McLaughlin toca a Pagenaud. En esa desaceleración Pagenaud queda delante mío entrando en trompo, y yo por evitar el golpe con él también lo pierdo (al auto) y me voy al muro. Mucha mala suerte, una pena enorme porque estabamos muy cerca del final, con grandes posibilidades de un top 15 y por qué no pelear por un top 10?, lamentó en diálogo con ESPN.



Sobre el histórico rendimiento que lo llevó a alcanzar el tercer puesto, cuando la carrera se detuvo con posterior reanudación por un accidente, Canapino explicó: “Estábamos bien, era la idea aprovechar esa estrategia y cada vez que tenía aire limpio giraba rápido. Esa posibilidad me permitió pasar de estar 22-23 a 17 y en el relanzamiento pasé a muchos autos y me había puesto ahí en pelea con los pilotos de equipos grandes, peleando por un lugar en el top 15 y tratando de terminar la carrera en esas posiciones, que era lo máximo que podíamos aspirar. Una pena después de 190 vueltas, estando muy cerca del final, con una posibilidad de un buen resultado que termine así duele. Pero es mala suerte, cosas de las carreras, pusimos todo y es lo que salió”.



El estadounidense Josef Newgarden (Team Penske), campeón de la Indy Lights en 2011, se proclamó ganador por primera vez en su carrera, al superar en el duelo mano a mano de los metros finales al sueco Marcus Ericsson, quien venía de triunfar en la edición anterior. Canapino, en tanto, fue el primer argentino en 83 años que compitió en una de las pruebas que componen la “Triple Corona” de la actividad junto con al Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco y las 24 Horas de Le Mans.