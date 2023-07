Se vive la Semana del Deporte Intercolegial en la ciudad

Durante esta semana, a partir de las 9 hs., se llevará a cabo en el Estadio Arena la Semana del Deporte Intercolegial en la ciudad de Villa Carlos Paz. La actividad es organizada por la Dirección de Deportes del gobierno de la ciudad.

En esta ocasión, los deportes que se desarrollan son: voley, handball y atletismo en las categorías sub 14 y sub 16 y sub 19 con la participación de distintos colegios secundarios de Carlos Paz, Santa María, Tanti, Icho Cruz y San Antonio.