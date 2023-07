Felipinho: nació en Brasil, brilla en Inglaterra y quiere jugar para Argentina

Brasil. El juvenil Felipe Rodríguez-Gentile, más conocido como Felipinho, tiene solo 16 años pero su futuro ya se vislumbra como brillante. Nació en Brasil pero es hijo de padres argentinos y a tan corta edad ya descolla en el Preston North End de Inglaterra.



Su nombre comenzó a sonar fuerte en varios clubes importantes del fútbol inglés después de un contundente 6-1 del Sub 18 de su equipo sobre Rotherham United. Allí, Felipinho se despachó con cinco goles. Para colmo, en ese momento ya acumulaba 18 goles en sus anteriores 10 partidos. Por este motivo, no pareció ser una sorpresa que desde The Sun aseguren que Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham y Newcastle lo siguen de cerca.



Poco después de esa actuación, llegó el contacto de Juan Martín Tassi, el encargado de la oficina de scouting de Argentina en Europa. Así lo narró su padre, Fernando, en diálogo con Infobae: "Nos contactó, nosotros estábamos en Argentina porque habíamos vuelto por el fin de año. Es un pibe súper amable que quería saber más de Felipe. Tuvimos una videollamada con él y le contamos todo. Le mandamos videos, información, estadísticas y demás. A partir de ahí, lo sigue, hablamos, lo vino a ver a un partido contra Luton en la FA Cup. Estuvo súper atento y cuando vino a verlo después habló con él. Estamos en contacto. Él tiene su programa, no es que vino solamente a ver a Felipe. Mira a todos los pibes argentinos que están afuera. Es un programa muy bueno, con nosotros estuvo súper bien".



Si bien los inicios de Felipinho se dieron en el futsal de Brasil, su vínculo con Argentina se dio siempre a través de sus padres. En Inglaterra, supo estar a prueba en Liverpool, pero esa semana coincidió con el peor momento de la pandemia de Covid-19 en Inglaterra, algo que derivó en el cierre de las instalaciones y la oportunidad perdida.



La versatilidad está presente en el juego de Felipinho, que se puede desempeñar como centrodelantero, segunda punta o en cualquier puesto del frente de ataque. Además, cuenta con la ventaja extra de manejar los dos perfiles.



Jugar para Argentina, el sueño de Felipinho



El Mundial Sub 17 está a la vuelta de la equina y la Selección Argentina sueña con dar el golpe junto con el plantel que dio muy buenas señales en el Sudamericano Sub 17. Allí, Felipinho podría sumarse si así lo deciden en el cuerpo técnico. Mientras tanto, su padre asegura que el sueño del joven jugador es representar a la Albiceleste.



"Felipe nació en Brasil, tiene la nacionalidad argentina por nosotros y la española también porque me la hice yo. Se generó una buena onda con los argentinos por redes para que juegue en la Selección, le mandan mensajes todo el tiempo. Su sueño es jugar para Argentina. Si llega algo, estaría muy feliz de participar", explicó. Lo cierto es que los guiños de Felipinho con la Albiceleste no son nuevos ya que hace un tiempo compartió una foto suya con las banderas de Argentina en sus redes sociales.