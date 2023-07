Edinson Cavani, cada vez más cerca de Boca

Buenos Aires. Se habló mucho de la posibilidad de que Edinson Cavani firme en Boca Juniors en los últimos mercados, pero ese anhelo compartido nunca terminó de tomar forma. Murió en eso, un sueño. Sin embargo, en la actual ventana de pases parece ser que está más cerca que nunca. El atacante de 36 años no trabaja a la par del resto de sus compañeros en Valencia, donde le queda un año más de contrato, y las especulaciones sobre su desembarco en la Ribera crecen.

Justamente la primera señal es que el charrúa no formó parte del equipo que afrontó el primer amistoso de la pretemporada con el elenco che frente a Nottingham Forest a pesar de que había iniciado los trabajos con la plantilla comandada por Ruben Baraja. Al mismo tiempo, el punta surgido en Danubio se ausentó en la práctica por una supuesta gastroenteritis, lo que generó suspicacias en las redes sociales. Este sábado habrá otro examen para los valencianos contra Alavés y él no estará disponible, como tampoco será tenido en cuenta para una gira del plantel a Eslovaquia y Suiza del 23 al 26 de julio.

Para reforzar la idea de que Cavani se mudará a Buenos Aires hay que decir que su entrenador en Valencia está buscando dos delanteros, según informan los medios españoles. En principio, Baraja pretende dos hombres de área más tres extremos y un mediocampista más para terminar de delinear su grupo de cara a la temporada 2023/2024 y compensar las bajas de Samuel Lino, Justin Kluivert, Nico González e Ilaix Moriba. Además, directamente apuntaron que el DT español ya no cuenta con Marcos André, Samu Castillejo, Uros Racic, Eray Comert ni... Cavani.

En la última temporada, Cavani participó de 28 encuentros en Valencia, aportando 7 goles y 2 asistencias. Pero si alejamos la lupa y observamos la carrera del nacido en Salto se puede dar fe de su enorme trayectoria: 643 partidos, 367 goles y 74 asistencias en clubes. Su vínculo con Valencia expira en junio de 2024 y se rumorea que existe un preacuerdo con Boca por su contrato de un año. Restaría resolver la rescisión de su convenio con la entidad española, que no revestiría dificultades ya que los directivos che están de acuerdo en sacarse de encima un salario importante como el suyo.

El tercer y más revelador indicio es lo que se viralizó en las últimas horas e hizo explotar el Mundo Boca en las redes. La historia que compartió Christian Cavani, uno de los hermanos de Edinson, a su cuenta de Instagram: “Dale venite Pela!!!!”, fue el mensaje acompañado de una imagen montada en la que el goleador está celebrando un gol con la indumentaria xeneize. ¿Intento de convencerlo para que se decida a cumplir el sueño de festejar un gol trepado al alambrado de la Bombonera? ¿Intuición de que todo se está encaminando para que de forma inminente se concrete su arribo? Lo cierto es que hasta desde el entorno del ex Napoli y PSG, entre otros, hacen fuerza para que llegue a Boca.

Por el momento, hay una traba que impide seguir adelante con la tratativa: el cupo de extranjeros. Es cierto que los colombianos Frank Fabra y Jorman Campuzano tienen nacionalidad argentina y no ocupan una plaza como extracomunitarios en el plantel conducido por Jorge Almirón, aunque el máximo permitido (6) está cubierto por el peruano Luis Advíncula, los paraguayos Bruno Valdez y Óscar Romero, el colombiano Sebastián Villa, el uruguayo Miguel Merentiel y el venezolano Jan Hurtado. Los apuntados para abandonar el club a la brevedad son tres: Hurtado, Villa y Romero.

Al igual que sucedió en pretemporadas anteriores, Hurtado no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico de turno y ya le avisaron que deberá buscarse club. El ex atacante de Bragantino de Brasil descartó un préstamo al Deportivo Pereira de Colombia (disputará los octavos de la Libertadores contra Independiente del Valle) y tiene en sus manos una propuesta del fútbol ecuatoriano (no trascendió oficialmente el nombre pero se trataría de Liga de Quito, que acaba de fichar al peruano Paolo Guerrero).

Ante la dilatación de esta salida, en el Consejo están expectantes por el posible alejamiento de Óscar Romero, que podría vincularse al Vasco da Gama de Brasil. Los cariocas, que marchan últimos junto a América de Minas Gerais en el Brasileirao y acaban de anunciar la contratación del chileno Gary Medel, posaron los ojos sobre el paraguayo que no tuvo su mejor performance en el último semestre con el Xeneize. Con vínculo en la Ribera hasta fin de 2023, la gestión de una rescisión de contrato podría ser beneficiosa para ambas entidades ya que los brasileños sumarán una figura importante a la plantilla de Ramón Díaz y los argentinos dispondrán de un cupo para extranjero. El dato extra es que su hermano Ángel milita en el fútbol brasileño: juega en Corinthians.