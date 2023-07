¿Qué dijo Neymar sobre la vida de Messi en París?

El crack brasilero Neymar Jr. es amigo íntimo de Lionel Messi y reveló lo que vivió el astro argentino, sus hijos y esposa durante su estadía de dos años en París (Francia). El delantero reconoció que los fanáticos del club parisino tuvieron un trato cruel con la familia que derivó en la decisión de no renovar con el equipo y mudarse a los Estados Unidos.

«Su familia estuvo muy afectada estos dos últimos años en el PSG. Por suerte, ahora va a un país donde va a ser bien recibido, a vivir una vida completamente diferente, creo que fue una buena elección»; sostuvo Neymar durante una entrevista por streaming.

El propio Messi había comentado algunos de los pormenores de su vida en la capital francesa y dijo: «Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar. Me perdía mucho la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos».