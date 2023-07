Argentina cosechó 36 medallas en los Juegos Suramericanos de Playa

La delegación argentina cerró su participación en los V Juegos Suramericanos de Playa Santa Marta 2023 con un registro de 36 medallas: 10 doradas, 10 plateadas y 16 de bronce y finalizó cuarta en el medallero.

El esquí náutico fue la disciplina que proporcionó más medallas: 7. Tomás Renosto y María Victoria de Armas obtuvieron las doradas en Figuras y Wakeboard, respectivamente. Erich Gisler Englander sumó una plateada en Overall y una de bronce en Figuras. Las restantes las conquistaron Delfina Renosto en Figuras, Erika Gisler Englander en Overall y Santino Robuschi en Wakeboard.

La natación en aguas abiertas conquistó seis medallas: Romina Imwinkelried (10 km) y el Relevo 4x1500 Mixto ganaron la dorada; Mayte Puca (10 km) y Gian Franco Turco (5 km) se quedaron con las plateadas y Guillermo Bértola sumó las dos de bronce en 5 y 10 km.

En el surf, Argentina se subió al podio en cinco ocasiones. Juliana González y Lucía Indurain fueron campeonas en Sup Race y Shortboard, Lucía Cosoleto quedó segunda en Sup Surf, mientras que Franco Faccin (Sup Surf) y Santino Basaldella (Sup Race) fueron terceros.

Vela también logró cinco medallas. Francisco Renna se subió a lo más alto del podio en Ilva 7 y el equipo argentino finalizó en el primer puesto en Snipe Abierto. Además, las tres de bronce llegaron de la mano de Isabel Busch (Ilca 6), Sofía D’agostino (Sunfish) y Juan Ignacio Caleau (Tabla IQFoil).

Romina Biagioli ganó la prueba de Sprint Individual en triatlón, en relevos mixtos Biagioli, Moira Miranda, Thomas Castañeda e Iván Nahuel ganaron la presea plateada, mientras que las parejas masculinas (Castañeda y Anzaldo) y femeninas (Biagiolo-Miranda) finalizaron en la tercera posición. En lucha libre, Camila Amarilla (-60 kg) ganó la plateada, mientras que Linda Machuca (+70kg) y Lautaro Seghesso (-80 kg) obtuvieron las de bronce. En actividades subacuáticas, Tomás Rodríguez fue primero en Bialetas 1000 metros y segundo en los 3000 metros, en tanto que el handball fue segundo en masculino y femenino.

El seleccionado masculino de fútbol playa logró la medalla de bronce tras vencer por 6-5 a Paraguay.

Argentina participó en Colombia con una delegación conformada por 108 atletas (46 mujeres y 62 hombres) y fue el único país que estuvo presente en todos los deportes.