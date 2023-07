La carlospacense que representará a la provincia en los Juegos Evita

Aimara Baldasare tiene 14 años y siempre fue una aficionada de los deportes en altura. Desde hace un año, se dedica profesionalmente a la escalada y clasificó para representar a la Provincia de Córdoba el próximo mes de agosto en los Juegos Evita en la provincia de Buenos Aires.

La joven estudia en el I.R.E.S.M, asiste al Club Andino y vive en barrio Cu-Cú junto a sus padres y su hermano menor. En diálogo con EL DIARIO contó como se viene preparando para la competencia, donde participaran jóvenes de todo el país.

“Practico escalada desde chiquita, pero hace un año me empecé a dedicar de forma profesional en el Club Andino de Villa Carlos Paz. Participé de una competencia donde clasifiqué segunda. Mi hermano es mas chico y ya hacia escalada. Me invitó el profe y empecé. Los fines de semanas salimos con mis compañeros o mis papás a practicar en piedras, vamos a diferentes lugares de la provincia; Cuesta Blanca, Capilla del Monte muchos lugares. A mis papas les gusta y le emociona que me dediqué profesionalmente. Anteriormente hice acrobacia aérea en tela, más de cinco años y fui a algunas competencias locales”.

“Me preparo yendo dos veces a la semana al gimnasio, dos veces a la semana al Club Andino y los fines de semana voy a diferentes lugares a las rocas, que me ayuda mucho con las técnicas y cuesta más. Es mi primera vez, van cuatro personas de cada provincia, son más de cuarenta chicos” aseveró.