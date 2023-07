Libertadores y Sudamericana: ¿Contra quiénes jugarán los equipos argentinos?

Paraguay. Ayer llegó el día tan esperado para los 16 equipos que lograron la clasificación tras superar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. En la sede que la Confederación Sudamericana de Fútbol tiene en Luque, Paraguay, se realizó el sorteo de los octavos de final del máximo torneo de clubes en Sudamérica a jugarse en la primera y segunda semana de agosto (partidos de ida y vuelta).



La lotería, que se llevó a cabo de manera virtual en el edificio de la Conmebol, tuvo a los mejores conjuntos divididos en dos bombos: en uno estuvieron los ocho que clasificaron en el primer puesto de sus respectivas zonas, mientras que en el otro tuvieron presencia los ocho que acabaron en el segundo puesto.



Más allá de conocer el camino de la Libertadores 2023 hasta la definición, también se sortearon los octavos de final del otro torneo de reconocimiento sudamericano. En este sentido, el formato de competencia es diferente, ya que hay ocho equipos clasificados a esta instancia y en un cruce mano a mano entre otros 16 conjuntos se definirán a los restantes clasificados a la llave de 8vos.



Los cruces de la Libertadores



• Internacional (Brasil) - River Plate (Argentina)

• Boca Juniors (Argentina) - Nacional (Uruguay)

• Racing (Argentina) - Atlético Nacional (Colombia)

• Fluminense (Brasil) - Argentinos Juniors (Argentina)

• Athletico Paranaense (Brasil) - Bolívar (Bolivia)

• Olimpia (Paraguay) - Flamengo (Brasil)

• Palmeiras (Brasil) - Atlético Mineiro (Brasil)

• Independiente del Valle (Ecuador) - Deportivo Pereira (Colombia)



Cabe destacar que aquellos clubes que terminaron primeros en sus grupos definirán estas series como local. Además, en caso de empate ya no hay ventaja por gol de visitante, por lo que cualquier igualdad en el global estirará la definición a los penales. Solamente en la final habrá alargue.



A medida que los equipos avances, las localías siempre se definirán de acuerdo a las posiciones en sus respectivos grupos. Palmerias, por ejemplo, fue el mejor primero de la fase inicial por lo que siempre definirá sus cruces en Brasil, mientras que Deportivo Pereira fue el peor segundo, así que siempre definirá sus llaves de visitante.



En esta edición, la final se celebrará el sábado 4 de noviembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Los cruces de la Sudamericana

• Ganador de Sporting Cristal-Emelec vs. Defensa y Justicia

• Ganador de Barcelona-Estudiantes vs. Goias

• Ganador de Colo Colo-América MG vs. Red Bull Bragantino

• Ganador de Independiente Medellín-San Lorenzo vs. San Pablo

• Ganador de Ñublense-Audax Italiano vs. Liga de Quito

• Ganador de Libertad-Tigre vs. Fortaleza

• Ganador de Corinthians-Universitario de Perú vs. Newell’s

• Ganador de Patronato-Botafogo vs. Guaraní

San Pablo, Newell’s, Fortaleza, Guaraní, Goiás, Defensa y Justicia, LDU Quito y Bragantino se aseguraron su lugar entre los mejores 16.

En las próximas dos semanas, durante julio, las series que se disputarán para definir a los clasificación del playoffs de octavos serán: Barcelona de Guayaquil vs Estudiantes de La Plata; Audax Italiano vs Ñublense; Botafogo vs Patronato; América MG vs Colo Colo; Tigre vs Libertad; Universitario vs Corinthians; Emelec vs Sporting Cristal y San Lorenzo vs Independiente Medellín.

Hay que señalar que los equipos que terminaron en la tercera ubicación de la fase de grupos de la Libertadores jugarán el partido de ida como locales en estas series.

La final del torneo será el próximo 28 de octubre y la sede elegida por la Conmebol fue el estadio Centenario, de Montevideo.