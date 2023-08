Tevez fue presentado como nuevo DT de Independiente

Buenos Aires. Carlos Tevez firmó asumió el desafío de dirigir a Independiente. Luego de las negativas de Ariel Holan, Daniel Garnero y Gabriel Milito, el Apache firmó su contrato con la entidad de Avellaneda y reemplazará a Ricardo Zielinski, quien renundió como consecuencia de la mala campaña del Rojo que tiene como objetivo evitar el descenso.

Durante su primera conferencia de prensa como entrenador del Diablo, al ex delantero de Boca Juniors le hicieron una pregunta que lo descolocó. Una periodista partidaria le dio la bienvenida al “único Rey de Copas”, en alusión a la puja por los títulos internacionales del elenco de Avellaneda con el Xeneize, y deslizó una frase de su pasado, cuando el estratega había dicho que “no estaba para agarrar cualquier cosa”.

“Me parece que lo sacaron de contexto. El hincha de Independiente tiene que entender que acá yo no estoy de joda. Acá pongo mi apellido. Acá vamos a ir al piso todos juntos o nos elevaremos todos juntos. Me tocó a mí, porque tengo los huevos para agarrar ante esta situación. No vengo a ganar plata, se van a dar cuenta en la cancha si tengo la capacidad para dar vuelta este quilombo”, respondió el DT.

Otro de los puntos destacados de la rueda con la prensa se refirió a una hipotética conversación que hubiera tenido con Diego Maradona, quien en su infancia era simpatizante del club. “Seguramente me cagaría un poco a puteadas, pero me reconocería los huevos que tengo. Como era él, probablemente diría eso. Como dice mi hija: el que tiene miedo, es mejor que no nazca”.

Tevez firmó por un año, aunque el contrato cuenta con una cláusula de salida para diciembre para ambas partes. Es decir, ante malos resultados podrían rescindirle desde la institución o irse él si lo desea.

Los principales puntos que marcó Tevez en la charla con la Comisión Directiva fueron los refuerzos y el sistema táctico. El DT pidió un central, un volante ofensivo y un delantero que pueda cumplir con la función de extremo y segunda punta. A su vez, comentó que podría formar con 5-3-2 o 4-4-2. En este sentido, ya suenan como posibles refuerzos Ramón Wanchope Ábila, Carlos Izquierdoz (a quien consideró su máxima prioridad) y Emanuel Mas, todos excompañeros suyos en el Xeneize.

Independiente suma 28 puntos en la tabla anual y está en la misma línea que Colón de Santa Fe -rival que lo superó por 1 a 0 en Avellaneda el pasado fin de semana- y Huracán -al que recibirá en la cuarta jornada-. De esta manera, deería afrontar un triangular por salvar la categoría. Sin embargo, el certamen recién comienza y hay otros equipos que están cerca de la zona baja de la tabla anual como Central Córdoba de Santiago del Estero (29 unidades); Gimnasia, Banfield y Vélez (30); Unión de Santa Fe (31), y Sarmiento (33).