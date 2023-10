Tenis: la única cordobesa que representará a Argentina en Chile

“Luli” Moyano es una gran esperanza para el tenis argentino. Oriunda de la ciudad de Juárez Celman, fue una de las grandes figuras de los III Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022, en donde fue la abanderada y obtuvo 3 medallas doradas: single, doble mixto y doble femenino.

Además, en el 2022 se consagró campeona del certamen W15, organizado por la Federación Internacional (ITF), en la localidad misionera de El Dorado. Se impuso en la final a la francesa Emma Lene, en tres sets. Victoria que le dio su primer título en el tenis profesional.

Luciana visitó las instalaciones del Mario Alberto Kempes y en medio de su entrenamiento, expresó: “No puedo creer que ya llegó el año. Desde el 2021, sabía que tenía la posibilidad de ir a Santiago 2023. Creo que en tenis no hay nadie más de nuestra provincia y por eso quiero hacerlo bien. No solamente por Córdoba sino por Argentina.” Y es que “Luli” logró su clasificación, tras ganar el oro en la final de los Juegos Panamericanos Junior en Cali – Valle 2021, al derrotar a la paraguaya Leyla Brítes por 6-3, 4-6 y 7-5.

Tal es el entusiasmo y ganas de participar de Santiago de Chile, que Moyano priorizó en su calendario esta cita: “Es un honor representar nuevamente a la Argentina, es algo muy lindo jugar para tu país. Desde que arrancó el año, no teníamos la fecha, pero íbamos a dejar cualquier cosa de lado para poder estar en este torneo.”

Con una perspectiva crítica y exigente, analizó el panorama que tendrá en octubre: “A la mayoría de las rivales no las conozco porque al ser más chica, he jugado competiciones en donde ellas no están. Sé que habrá partidos duros porque tienen mucha más experiencia, pero estamos listos para jugar con quien sea. Si bien este año no ha sido de los mejores porque no he tenido los resultados que me hubiesen gustado, vengo mejorando mucho tenísticamente. Soy muy competitiva y me gusta ganar.”

La cordobesa, también agregó: “Quiero disfrutar estos Juegos y aunque me cuesta disfrutar sin importar tanto el resultado, quiero ir y poder vivir la experiencia. Compartir con el equipo, ver cómo es. Pero principalmente sé que quiero ir a jugar al tenis y creo que me va a ir bien”.

Las competencias de tenis, tanto femeninas como masculinas, serán del 23 al 27; y las finales serán el 28 y 29 de octubre.