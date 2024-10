Rafael Nadal cuelga la raqueta tras una carrera inolvidable

Con un emotivo video que compartió en las últimas horas, Rafael Nadal anunció su retiro del tenis profesional. El talentoso jugador español dijo que su último partido será en la Final 8 de la Copa Davis, que se disputará en noviembre en Málaga. Nadal tiene 38 años y construyó una carrera inolvidable en el mundo del tenis, consagrándose múltiple campeón de Grand Slam.

El español debutó con 15 años en el circuito ATP y durante 22 años de carrera, conquistó 92 títulos individuales, a los que se le suman los colectivos y los de la Copa Davis, superando así los 100, de los cuales 22 son de Grand Slam. Además ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

«Hola a todos, estoy aquí para decirles que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles estos dos últimos especialmente, creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones es una decisión que evidentemente es difícil que me ha llevado tiempo tomarla pero en esta vida todo tiene un principio y un final»; dijo el tenista.

La decisión fue comunicada en un video donde se muestran diversas imágenes de su vida personal y profesional y donde expresó: «Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004».

«Realmente todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto»; concluyó.