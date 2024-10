Boca Juniors avanzó a semifinales de la Copa Libertadores femenina

Paraguay. Boca Juniors sacó el boleto a las semifinales de la Copa Libertadores femenina: venció por penales al Santos (4-2) luego de igualar 0-0 en el tiempo regular de este partido que se disputó en el Estadio Carfem Ypane de Paraguay. Enfrentarán el próximo martes a Corinthians por un lugar en la gran final del certamen.

Yohana Masagli ejecutó el primero de la tanda para las argentinas y envió su disparo por arriba del travesaño. En cambio, Karla Alves inició el ciclo para las brasileñas con un remate cruzado que fue imposible de atajar para Laurina Oliveros. La japonesa Yuria Sasaki –que fue suplente– continuó para Boca: su disparo fue para un lado y la arquera Karen Xavier Hipolito para el otro. Daiana Da Silva emparejó las cosas al fin y al cabo, porque su disparo alto rozó el travesaño y se fue afuera.

Eugenia Flores, que también ingresó desde el banco de suplentes, puso por primera vez a las Xeneizes al frente del tanteador. La argentina Yamila Rodríguez, que ingresó como relevo, tuvo la responsabilidad de nivelar las cosas para las brasileñas y no falló. El turno cayó en una de las joyas, Kishi Núñez: el remate al medio puso otra vez a Boca adelante.

Ana De Oliveira fue la que asumió la presión para Santos y allí se agigantó la imagen de Oliveros, que se lanzó sobre su izquierda y envió el disparo afuera. El pase a semifinales se confirmó una vez que Julieta Cruz cambió por gol el siguiente penal: otra vez las Xeneizes están entre las cuatro mejores del continente.

Hay que tener en cuenta que en el primer turno ya había sacado el boleto a semifinales Corinthians de Brasil con una victoria 2-0 sobre Olimpia de Paraguay. Hoy se completará el cuadro tras los duelos de Independiente Santa Fe de Colombia vs. Alianza Lima de Perú y Deportivo Cali de Colombia vs. Independiente del Valle de Ecuador.

Las semifinales serán martes 15 y miércoles 16 de octubre en el Estadio General Adrián Jara de la ciudad paraguaya de Luque. La gran final será el próximo sábado 19 en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.