Real Madrid quiere recuperar a Nico Paz luego de su debut en la Selección

España. Nico Paz tuvo un auspicioso debut en la selección argentina y volvió a ser apuntado por el Real Madrid, club que lo formó y lo transfirió al Como de Italia. Sin embargo, según la información proveniente de España, la Casa Blanca cuenta con una cláusula de recompra, que podría ser activada para lograr el retorno del mediapunta, quien ya había expresado su deseo de regresar al equipo merengue.

El interés del cuadro español en Nico Paz no es casualidad. El club viene implementando una estrategia que demostró ser exitosa en el manejo de sus juveniles. Esta estrategia, conocida como la fórmula “50/50?, consiste en vender el 50% del pase de sus jóvenes promesas y mantiene una cláusula de recompra. En el caso de Nico Paz, el Real Madrid vendió la mitad de su ficha al Como por 6,3 millones de euros, pero conserva una opción de recompra por 10 millones de euros válida hasta 2027.

Paz, de 20 años, tuvo un buen estreno con la selección argentina, lo que incrementó su valor y atractivo en el mercado de fichajes. Luego del encuentro que fue victoria con goleada 6-0 ante Bolivia por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Nico sostuvo: “Sin dudas fue uno de los días más bonitos de mi vida. La verdad es que ha sido un sueño, no me lo creo. Estoy muy feliz. Scaloni me dijo que me moviera, que disfrutara, que me olvidara de las posiciones, que recibiera el balón y que me lo pasara bien”.

Nico también recibió la bendición de Lionel Messi, quien sostuvo sobre el juvenil: “Tiene muchísima calidad y es muy joven, entiende mucho el juego. Está con un entrenador que lo conozco y quiero muchísimo (Cesc Fàbregas, en el Como de Italia)”.

El nacido en Tenerife el 8 de septiembre de 2004 es hijo de Pablo Paz, el ex futbolista que jugó el Mundial de Francia en 1998. Podría haber jugado para España, pero eligió a la Albiceleste, desde sus elencos juveniles y por caso integró el Sub 20 dirigido por Javier Mascherano.