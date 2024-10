Un gran maestro de ajedrez fue expulsado de un torneo tras agredir a una camarógrafa

EE.UU. El Campeonato de Ajedrez de Estados Unidos, celebrado en St. Louis (Misuri), se vio ensombrecido por una polémica tras un incidente violento protagonizado por el joven gran maestro Christopher Yoo, de 17 años. Yoo fue arrestado después de un arrebato que culminó en su expulsión del torneo.

El incidente ocurrió tras la partida contra Fabiano Caruana, el número 2 del mundo y vigente campeón del torneo. Yoo, frustrado por su derrota, destrozó su hoja de puntuación, salió furioso de la sala y, en un momento de rabia, le golpeó la espalda a una camarógrafa de 24 años. Este comportamiento fue calificado de “horrible” por el respetado gran maestro Levon Aronian, quien tuvo acceso a un video del incidente.

La respuesta al hecho fue rápida. Chris Bird, árbitro del torneo, decidió expulsar al joven por una “grave violación del código de conducta y de la política de lugar seguro del ajedrez de Estados Unidos”. El St. Louis Chess Club apoyó con firmeza la decisión, prohibiendo a Yoo el acceso futuro a sus instalaciones. En un comunicado oficial, la Federación de Ajedrez de Estados Unidos afirmó: “Nos tomamos la conducta de los jugadores de forma muy seria y no toleramos la violación de nuestras normas. Actuamos de forma rápida para gestionar esta situación y asegurar un ambiente seguro y respetuoso para todos los participantes en el torneo”.

Christopher Yoo fue acusado de agresión en cuarto grado y luego liberado bajo la custodia de sus padres. Posteriormente, el joven gran maestro emitió un comunicado en sus redes sociales en el que pidió disculpas por su actitud: “Lamento mucho haber golpeado a la camarógrafa. Me decepcionó perder la partida contra Caruana y perdí los estribos. Eso no es excusa, lo sé. Realmente lamento lo que hice fue un grave error. Todos los días desearía poder retroceder en el tiempo y deshacerlo, pero no puedo”.

“Estoy muy triste por lo que hice y espero que la camarógrafa esté bien. Sé que no es aceptable hacer lo que hice y lo único que puedo hacer es ser mejor de ahora en adelante. Prometo que esto no volverá a suceder”, sentenció.

Sus padres también ofrecieron una disculpa pública: “Christopher quiere disculparse públicamente con la camarógrafa que fue una víctima inocente de su ira. Contrariamente a lo que algunos han sugerido, la camarógrafa no hizo nada para provocar a Christopher”. Además, señalaron: “Muchas personas han expresado su preocupación por el bienestar mental de nuestro hijo de 17 años. Como padres, compartimos esa preocupación. Algo así nunca había sucedido antes y él recibirá terapia para asegurarse de que su bienestar mental reciba la atención adecuada y que algo así no vuelva a suceder”.

La carrera de Christopher Yoo ha sido notable hasta este desafortunado incidente. A la edad de 12 años, se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia de Estados Unidos. Logró el título de gran maestro a los 14 años, llegó al top 20 de juniors del mundo y derrotó al gran maestro Wesley So, miembro del top 10 mundial, en el Campeonato de Estados Unidos de 2022.