El español Rodri Hernández ganó el Balón de Oro al mejor futbolista

El español y actual jugador del Manchester City recibió el premio a mejor jugador del mundo en manos de George Weah, ex futbolista y político liberiano quien se quedó con el galardón en 1995. Rodri venció en la terna final a los jugadores del Real Madrid Vinicius Jr. Jude Bellingham y Dani Carvajal.

“Increíble noche para mí. Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente. En primer lugar a France Football y a la UEFA por el galardón. A todos los que me han votado. Es un día muy especial no solo para mí, sino para mi familia y mi país. Gracias a mi novia, la persona más importante de mi vida, justo hoy cumplimos ocho años juntos. Sin ti este camino no hubiese sido el mismo. A mi familia por los valores, a hacerme quien soy, un hombre que juega al fútbol con amor. A mi agente, que me buscaba y llevaba a los partidos con un amor tan incondicional que no he visto nunca. No me quiero olvidar de mis compañeros, sin ellos no estaría aquí. A todo el staff del Manchester City. Sin ellos no podría haberlo conseguido. Estoy en el mejor club del mundo. A la selección de España, a Luis por confiar mucho en mí. Quería acordarme de Carvajal que ha sufrido la misma lesión que yo y merecía estar aquí. Y a uno que lo ganará no en mucho tiempo, Lamine, sigue trabajando duro. No es una victoria solo mía, sino de todo el fútbol español, y sobre todo la figura del mediocentro. El fútbol ha ganado, como me dijeron muchos amigos”.