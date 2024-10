Un periodista español publicó una emotiva carta a Maradona

En medio de los cientos de homenajes que recorren el mundo por el aniversario número 64 de Diego Armando Maradona, quien sigue más vivo que nunca sobre todo en Argentina, la carta que un periodista español escribió hace algunas semanas se destacó. “El fútbol soy yo”, es el título de esta nota firmada por el escritor Toni Simón en Artículo 14, en la que citó al Pelusa como el único dios del fútbol que no jugó en un equipo leyenda y fue ‘Solo ante el Peligro’, que “en una tórrida tarde azteca, volvió a pintar la Capilla Sixtina”.

El destinatario de estos párrafos, a pesar de haber sido algo autorreferencial por su fanatismo por el Deportivo La Coruña, Real Madrid y la selección española, al mismo tiempo que ostentó a las estrellas madrileñas Kylian Mbappé y Vinicius Jr., fue nada menos que Maradona.

“Todos los dioses del fútbol han jugado en equipos de leyenda, todos: Pelé, Di Stéfano, Messi, Cruyff. Todos menos uno, que lo hizo él solo, “Solo ante el Peligro”, como Gary Cooper. Émulo de Miguel Ángel que, en una tórrida tarde azteca, volvió a pintar la Capilla Sixtina. Caravaggio del regate. Camarón de voz y alma rotas, de noches infinitas. El “pibe” que convirtió el fútbol en otra religión monoteísta”.

“El más grande de todas las épocas, de todos los siglos, de todos los tiempos. Mellizo inmortal de Nadia Comaneci: la mujer 10, el hombre 10. Príncipe y mendigo. Rebelde sin causa. Gardel infinito que cantó el tango más triste, el tango más hermoso: “La pelota no se mancha”, la piedra Rosetta del fútbol”.

“Borges ciego para la vida, Borges luminoso y deslumbrante para los laberintos y espejos de los estadios y del balón. “Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista…Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”. El ruido y la furia. El tormento y el éxtasis. Robin Hood de su alma, que solo se hizo daño a sí mismo y que nos hizo inmensamente felices a los demás”.

“Evita Perón de los descamisados y de los de traje y corbata. Evita de la camisola albiceleste a la que zurció en los altares de la eternidad. Evita que hizo llorar de emoción a toda Argentina. Esplendor en la hierba. Zurda mágica que mostró que la derecha solo sirve para apoyar y gobernar… ¿o no? Gaucho incansable que, con las únicas armas de su talento, su genio y su duende, demostró a los ingleses y al mundo entero que las Malvinas son argentinas”.

“El único enfermo con el que no se tuvo misericordia, el único enfermo al que no se perdonó su enfermedad. Un enfermo adicto a la vida y alérgico a la mediocridad. Príncipe de las tinieblas. Su satánica majestad. Titan que convirtió La Bombonera en la “barra brava” del Olimpo”.

“Dios del fútbol que tiene a un Papa (el padre Jorge) de monaguillo. “Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?”. Cumbres borrascosas. Genio maldito. Baudelaire de los campos de “Las flores del mal”. El hombre que se creía Maradona”.