Luka Romero dijo que no le cierra las puertas a la Selección de México

México. Luka Romero, el joven atacante del Deportivo Alavés, encendió las alarmas en la Selección Argentina al poner en duda su continuidad en el equipo nacional. En una reciente entrevista con ESPN, el futbolista dejó abierta la posibilidad de jugar para México, lo que deja entrever que su decisión final aún no está tomada. “No le cierro las puertas a nadie porque uno no sabe lo que puede pasar en un futuro”, afirmó el delantero, de 19 años, que actualmente se encuentra a préstamo en el club español.

Nacido en Durango, México, mientras su padre jugaba para los Alacranes de esa ciudad, Luka tiene la particularidad de poseer tres nacionalidades: mexicana, argentina y española. Aunque ha mostrado una inclinación inicial por representar a Argentina, el país de origen de sus padres, su situación actual reabre el debate sobre su futuro internacional.

“Estuve hablando con ellos, me pone feliz; pero pienso en estar acá en el Alavés, hacer las cosas lo mejor posible y después decidir”, confesó Romero, quien también ha recibido interés de la selección española en el pasado. Desde el Tricolor, tanto Rafael Márquez (técnico auxiliar) como Javier Aguirre (entrenador de la Selección) han mantenido contactos con el jugador para convencerlo de que se sume al combinado mexicano, ante la posibilidad de que aún no esté completamente comprometido con la Albiceleste.

La situación es compleja. Pese a haber aceptado varias convocatorias con la Selección Argentina en divisiones menores, Luka aún no ha disputado el número mínimo de partidos con la Selección Mayor, lo que deja abierta la opción de cambiar de selección. Cabe recordar que Romero fue parte de una lista preliminar de Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo de 2022, pero no logró ingresar en la convocatoria final. Además, integró el plantel de Javier Mascherano que participó en el Mundial Sub-20, donde mostró un gran nivel con dos goles y una asistencia. No obstante, quedar fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue un golpe duro y que podría generar un giro en esta historia.

Ante este escenario, la Federación Mexicana de Fútbol ha adoptado un enfoque cauteloso. En México confían en que, dado que Luka no ha tenido continuidad en las últimas convocatorias de la Albiceleste, podría haber una ventana de oportunidad para que el joven atacante se decante por el Tricolor.

Por su parte, Luka Romero no deja de hacer hincapié en su deseo de labrar su propia trayectoria en el fútbol, desligándose del rótulo del “Messi mexicano” que le han impuesto en algunos sectores. “Es lindo, pero Messi hay uno solo. Yo soy Luka Romero y quiero hacer mi carrera en el fútbol”, expresó con determinación.

Actualmente, el jugador cuya ficha pertenece al Milan –con contrato hasta 2027– se encuentra a préstamo en el Deportivo Alavés, donde ha tenido pocas oportunidades de mostrarse: ha disputado solo cuatro partidos, dos de ellos como titular. A sus 19 años, Luka aún tiene un largo camino por recorrer y decidir su destino en el fútbol internacional es un paso crucial para su desarrollo profesional.

Vale destacar que esta no es la primera vez que México insiste por Romero. En julio de este año salió a la luz que Andrés Lillini, a cargo de la captación, formación y consolidación de Selecciones Nacionales Mexicanas en categorías menores, ya ha iniciado gestiones para que el futbolista considere esta posibilidad. Desde la Federación Mexicana de Fútbol le ofrecen un proyecto a futuro donde pueda convertirse en una figura central y un líder en los próximos ciclos de la Selección Mexicana.

En una entrevista anterior con Infobae, Luka expresó: “Las tres selecciones vinieron a buscarme. Estoy muy agradecido por eso, me pone contento que las otras selecciones me quieran. La primera que me llamó fue Argentina, en el Sub 15. Ahí ya decidí que quería ir para Argentina. Después vinieron a hablar, pero decía que la primera que me había llamado había sido Argentina”.