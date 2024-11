George Foreman opinó del regreso de Mike Tyson al boxeo

EE.UU. George Foreman, el legendario excampeón de los pesos pesados y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968, ha compartido su perspectiva sobre el próximo combate de uno de los grandes íconos del boxeo, Mike Tyson. A sus 58 años, Kid Dynamite regresará al cuadrilátero para enfrentarse a Jake Paul, un oponente de solo 27 años, el próximo 15 de noviembre en Arlington, Texas, con transmisión de Netflix. Para Foreman, la diferencia de edad entre los peleadores será un factor determinante en el combate. “El tiempo está del lado de Paul”, destacó Foreman, subrayando así la ventaja que puede tener un boxeador mucho más joven y enérgico.

A pesar de que Tyson sigue siendo el favorito para muchos en este encuentro, Foreman no dudó en expresar su preocupación por los retos que podría enfrentar. “Jake Paul no es ningún bulto y no le tiene miedo a ese tipo de rivales”, comentó Foreman en su entrevista con NYfights. Esta afirmación resalta la destreza y la falta de temor que el influencer ha mostrado en sus peleas previas.

El evento, que se llevará a cabo en el AT&T Stadium, se prevé como uno de los combates más esperados de los últimos años. Foreman, quien también alude al poder de los puños del YouTuber menciona explícitamente los riesgos potenciales para Iron Mike. “Ese Paul me podría haber mandado a dormir”, soltó, en una declaración que subraya el respeto que el joven luchador ha ganado en el ring.

En el análisis de Foreman, no solo se trata de los años que separan a los dos contendientes, sino de la capacidad del ex rey de los pesados para aguantar la intensidad de un combate de ocho asaltos de dos minutos cada uno contra alguien mucho más joven.

Más allá de las preocupaciones deportivas, Foreman expresó su satisfacción al ver a su veterano colega, que no compite de manera oficial desde 2005, regresar al cuadrilátero. “Estoy muy feliz por Mike Tyson, necesitaba este tipo de emociones en su vida”, dijo.

Big George, de 75 años, tuvo dos regresos al boxeo luego de retirarse; la última, a los 45 años. Por eso, a diferencia de la ola de críticas que recibió Iron Mike por esta aventura de riesgo, lo respaldó. Sin embargo, las dos leyendas nunca llegaron a enfrentarse en el ring.