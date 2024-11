Crece la preocupación en Francia por la salud mental de Kylian Mbappé

Francia. En medio de la doble fecha FIFA en Europa, el tema sobre la salud mental de Kylian Mbappé volvió a ser tema de conversación durante una entrevista en el programa Telefoot de TF1. El director técnico de la selección francesa, Didier Deschamps, destacó la presión que los jugadores enfrentan no solo desde sus propios clubes, sino también por la exposición constante en redes sociales, lo que afecta su bienestar emocional y rendimiento en el campo.

El experimentado entrenador observó que “un futbolista es un ser humano. El ambiente es diferente porque hoy hay una exposición”. Este fenómeno, intensificado por las redes sociales, permite que incluso “la palabra más pequeña” tenga grandes repercusiones, indicó el ex futbolista que se coronó campeón del mundo como jugador en la Copa del Mundo de Francia 1998.

Por su parte, el entrenador comentó que conversó con algunos de sus jugadores tras competencias importantes como la Eurocopa, en las que apenas tienen tres semanas de descanso para recuperarse antes de volver a la alta competencia. “Las exigencias son cada vez mayores, cada vez más alto”, opinó Deschamps.

Uno de los aspectos más desafiantes que enfrenta un futbolista es el cansanción de su mente a comparación de lo que ocurre con su cuerpo. Deschamps explicó que, a diferencia de la saturación física, la sobrecarga mental es más difícil de cuantificar. “Es la cabeza la que controla las piernas”, subrayó, añadiendo que esta presión puede llevar a estados psicológicos frágiles que podrían desembocar en problemas más serios, como la depresión.

En este contexto, la situación de Kiki captó una notable atención. Aunque no fue convocado para la ventana internacional de noviembre, Deschamps admitió que el capitán de la selección francesa está “en una situación complicada”. Sin embargo, aseguró que esto no le resta méritos a sus logros pasados y que aunque en 2024 su rendimiento fue menor, sigue siendo un pilar fundamental del equipo.

Otro de los que también se refirió al presente de Mbappé fue un compañero del seleccionado. Durante el programa Canal Football Club, el defensor del Liverpool Ibrahima Konaté también habló sobre la situación del atacante del Real Madrid y destacó la presión excepcional que enfrenta.

Konaté manifestó que siempre le menciona una frase que demuestra el nivel de tensión que vive el astro francés: “Quiero tu nivel de fútbol, pero no quiero tu vida”. Además, enfatizó que más allá de compatir espacio en el plantel del combinado nacional, Mbappé es su amigo y siempre estarán listos para apoyarlo. “Si Kylian tiene problemas psicológicos en su vida, siempre estaremos ahí para ayudarlo”, afirmó, añadiendo que todos los jugadores enfrentan baches en su carrera y no está preocupado por el futuro del ex delantero del PSG.

A principios de esta semana, el periódico L’Équipe citó a fuentes cercanas a Mbappé, señalando que el delantero del Real Madrid estaría atravesando un momento difícil a nivel mental. Una fuente anónima, que según el medio interactúa diariamente con Mbappé, indicó que “Kylian tiene un problema mental desde hace varios meses” y que está trabajando con especialistas para superarlo. Esta revelación cobró mayor relevancia mientras el mundo del fútbol comienza a reconocer y abordar los desafíos de salud mental que enfrentan los jugadores en el ambiente competitivo y altamente exigente actual.

La selección francesa viene de empatar 0-0 contra Israel en su primer encuentro y éste domingo protagonizará un emocionante duelo frente al combinazo azurro por la sexta fecha de la Nations League por el Grupo 3 en donde Italia lidera la zona con 13 puntos y los galos la escoltan con 10.