Con la derrota de España ante Países Bajos, se retiró Rafael Nadal

España. Países Bajos demolió las esperanzas de volver a ver a Rafael Nadal en una cancha como tenista profesional. La dupla compuesta por Botic Van de Zandschulp y Wesley Koolhof venció en sets corridos (7-6 y 7-6) a Carlos Alcaraz y Marcel Granollers en el Palacio de los Deportes José María Martín Cárpena de Málaga. La derrota significó la eliminación de España y la consecuente despedida del crack de las canchas.

En el primer turno de la serie, Rafael Nadal perdió ante Botic Van de Zandschulp, por un doble 6-4, a pesar del apoyo constante del público presente en el recinto malagueño. Tras el duelo frente al número 80 del mundo, el mallorquín apeló a una brutal autocrítica y afirmó que si él estuviera en el lugar de David Ferrer, capitán de la selección ibérica, “pondría a otro jugador”.

Más tarde y en el promedio de la jornada, Carlos Alcaraz invirtió los roles y fue al rescate de su ídolo y referente. Es que en una hora y 25 minutos, el murciano barrió con las intenciones de Tallon Griekspoor y se impuso 7-6 (0) y 6-3. La definición del tie break fue demoledora para el visitante en lo que restaba de match y de esa manera el punto se definió en el dobles.

Ahora, Países Bajos irá ante el ganador del enfrentamiento entre Alemania y Canadá, que se llevará a cabo este miércoles, desde las 13 (hora de Argentina). El cruce entre europeos y norteamericanos será el único del día, mientras que el jueves se cerrarán los cruces de cuartos de final, con Estados Unidos vs. Australia (desde las 8) y Argentina vs. Italia (no antes de las 13).

Nadal, genio y figura

Con más de dos décadas como tenista profesional, el español Rafael Nadal le puso fin a una magnífica carrera. Fue número 1 del mundo y ganó 92 títulos profesionales, de los cuales 22 fueron en Grand Slam. Se convirtió en el máximo ganador en la historia de Roland Garros, con 14 trofeos. Con la camiseta de España, obtuvo la Copa Davis en cinco ocasiones. También, junto al suizo Roger Federer y al serbio Novak Djokovic, formó parte del Big Three que dominó el deporte por más de 20 años.

En el circuito ATP Tour, Nadal visitó en tres oportunidades Argentina. Todas fueron en el Argentina Open, que se disputó sobre las canchas lentas del Buenos Aires Lawn Tennis Club. También ocurrieron en diferentes contextos de su carrera.

A lo largo de su carrera, Rafa Nadal no solo dejó una huella imborrable en el tenis mundial, sino que también se convirtió en un ídolo para muchos de los aficionados argentinos.