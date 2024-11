Scaloni dijo que estuvo cerca de irse de la Selección

Buenos Aires. Lionel Scaloni brindó una extensa entrevista en la que recordó uno de los momentos más difíciles que le tocó vivir al frente de la selección argentina y que generó una enorme incertidumbre, ya que luego de la victoria en el Maracaná ante Brasil, puso en duda su continuidad en el equipo campeón del mundo.

“Estuve cerca de irme porque no estaba bien. Creo que lo mejor es decirlo, es inútil estar en un lugar donde no sos vos. La gente con la que yo trabajo necesita que sea sincero. Dije lo que sentía, que me tome el tiempo, me dieron su parecer, y era parecido a lo que pensaba. Al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías que había perdido. Se me venían miedos que antes que no tenía después del Mundial, luego de ganar en el Maracaná”, confesó en diálogo con Alejandro Fantino en Neura Media.

La historia de Scaloni en la selección tuvo momentos inolvidables, desde su irrupción por lo bajo, lo cual le generó varios contratiempos, hasta su redención con los resultados obtenidos en las grandes competencias. Sin embargo, afirmó que “si te paras a pensar, la cabeza te juega una mala pasada”, y agregó que tuvo bastantes problemas a los seis meses de la coronación en el estadio Lusail, ya que comenzó a tener angustia y a sufrir “cierta ansiedad porque no estaba cómodo ni al cien por ciento”.

A pesar de eso, Scaloni también hizo hincapié en que se toma con calma las consagraciones y que “No me levanto todas las mañanas pensando que salimos campeones del mundo. No es mi manera de ser”. De hecho, aseguró que ni siquiera sabe en dónde está la réplica de la Copa del Mundo que le regalaron y duda “si está en Mallorca o en Pujato”. Aunque sí confirmó que la medalla de campeón la tienen sus hijos.